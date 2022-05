Kênh YouTube FAP TV bị hack, lừa đảo tặng tiền mã hóa

Sơn Tùng không gỡ hẳn MV, chỉ ẩn khỏi YouTube Việt Nam

Sau các ý kiến trái chiều về nội dung MV có nhiều cảnh bạo lực, cổ súy tự sát, There's No One At All của Sơn Tùng M-TP đã biến mất khỏi các nền tảng.