Kendall Jenner xác nhận hẹn hò cầu thủ bóng rổ

Kendall Jenner và Devin Booker đang hạnh phúc bên nhau. Cặp uyên ương vừa kỷ niệm một năm yêu bằng những khoảnh khắc lãng mạn.

Hôm 21/6, Eonline đưa tin trong Keeping Up With the Kardashians: The Final Curtain reunion, Kendall Jenner khi được hỏi về mối quan hệ với cầu thủ Devin Booker đã trả lời: "Anh ấy là bạn trai tôi".

Siêu mẫu 26 tuổi tươi cười khi nhắc đến người yêu. Cô xác nhận cả hai đang ở bên nhau. Đây là lần đầu Jenner công khai tình cảm với thành viên đội Phoenix Suns trên sóng truyền hình.

Trước đó, Kendall không thường xuyên nhắc chuyện yêu đương để tránh nó trở thành tâm điểm trong Keeping Up With the Kardashians. Tất cả người tình cũ của siêu mẫu cũng chưa được đề cập ở show này.

"Tôi cảm thấy mình hành xử như vậy là đúng đắn", Jenner nhận định.

Siêu mẫu Mỹ thừa nhận đang hẹn hò Booker. Ảnh: Instagram.

Host buổi trò chuyện là Andy Cohen đã đọc một câu hỏi của người hâm mộ rằng: "Liệu Kendall chỉ thích hẹn hò cầu thủ bóng rổ?". Ngay lập tức, chân dài nước Mỹ phủ nhận.

Cô giải thích: "Không, tôi đâu chỉ yêu các cầu thủ bóng rổ. Nếu ai đã tìm hiểu về tôi thì hẳn phải biết điều này. Và ví dụ chỉ có một kiểu người yêu là dân bóng rổ, tôi cũng chẳng thấy xấu hổ, bởi tôi cũng là fan bóng rổ chính hiệu".

Hồi tuần trước, People đưa tin Jenner và Booker đã có những giây phút bình yên trong dịp kỷ niệm một năm yêu nhau. Cả hai đều đăng ảnh với nửa kia với dòng chú thích "365, 52" - tượng trưng cho 365 ngày, 52 tuần yêu của họ.

"Họ ban đầu chỉ xem nhau như bạn bè, trò chuyện vui vẻ, nhưng bây giờ là mối quan hệ yêu đương thật sự. Kendall đang rất hạnh phúc với Devin", nguồn tin kể.

Cặp người mẫu - cầu thủ làm rộ tin hẹn hò từ tháng 4/2020, khi họ cùng tay trong tay từ Los Angeles đến Arizona. 5 tháng sau, hai người có kỳ nghỉ thân mật, vui vẻ bên vợ chồng Justin Bieber ở Idaho. Đến lễ tình nhân năm nay, Jenner mới đăng hình bạn trai trên mạng xã hội.