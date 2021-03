Kendall Jenner phủ nhận tin đồn mang thai

Em gái Kim Kardashian bị mọi người hiểu nhầm sau bài đăng trên mạng của mẹ.

Ngày 25/3 (giờ địa phương), mẹ Kendall Jenner - bà Kris Jenner - đăng dòng trạng thái gây hiểu lầm lên trang cá nhân.

Bà viết "You got this" (tạm dịch: Con làm được rồi) kèm biểu tượng cảm xúc hình bình sữa trẻ em, đồng thời chú thích tên Kendall Jenner.

Kendall Jenner bị mẹ trêu chọc rằng cô đang mang thai. Ảnh: Getty.

Sau bài đăng, cộng đồng mạng cho rằng nữ người mẫu có thể sẽ sớm chào đón đứa con đầu lòng.

Tuy nhiên, Kendall Jenner đã bình luận về chia sẻ của mẹ cô: " Mom, this looks like a pregnancy announcement" (tạm dịch: Mẹ ơi, đây giống như thông báo mang thai vậy).

Qua đó, có thể hiểu ẩn ý phía sau dòng trạng thái bà Kris chia sẻ là nói về vai trò bảo mẫu của Kendall. Chân dài sinh năm 1995 đảm nhận chăm sóc chị gái Khloé, con của Kim để các thành viên khác có thể đi chơi ở Malibu, Mỹ.

Trước sự trêu chọc của bà Kris dành cho con gái, nhiều dân mạng đã để lại bình luận hài hước.

Một người dùng mạng cho biết: "Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ Kendall đang mang thai. Thế nhưng sau đó, tôi phát hiện cô ấy là bảo mẫu".

Một người khác nói đùa: "Kendall tội nghiệp. Các bà mẹ là như vậy. Họ yêu bạn nhưng vẫn khiến bạn xấu hổ ngay cả khi trưởng thành".

Kendall Jenner được săn đón bởi các nhà mốt lớn. Ảnh: Versace, Burberry, Calvin Klein.

Kendall Jenner nhiều lần phủ nhận có được thành công trong sự nghiệp người mẫu là nhờ gia đình. Cô khẳng định mình làm việc chăm chỉ và được nuôi dạy như vậy.

Chị gái Kylie Jenner là một trong những ngôi sao mạng xã hội. Nữ người mẫu có thể kiếm bộn tiền nhờ công việc quảng cáo dù ít xuất hiện trên sàn catwalk. Năm 2020, Kendall Jenner đứng đầu danh sách người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Tài sản ròng của cô có giá trị khoảng 30 triệu USD , theo The Things.

Ở tuổi 14, Kendall Jenner lần đầu làm người mẫu với hợp đồng trình diễn cho Rocker Baes. 2 năm sau, cô lên bìa tạp chí Teen Vogue. Nữ người mẫu đã đi catwalk cho Donna Karan, Vera Wang, Versace, Fendi, Victoria's Secret… Cô cũng chụp hàng loạt ảnh bìa tạp chí. Ngoài ra, Kendall Jenner còn đóng quảng cáo cho nhiều nhà mốt lớn như Calvin Klein, Givenchy, Valentino, Stuart Weitzman...