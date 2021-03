Kendall Jenner muốn sớm có con

Trong trailer mới của “Keeping Up with the Kardashians”, chân dài 25 tuổi cùng chị gái tâm sự chuyện muốn có em bé.

Trong đoạn video giới thiệu mùa cuối cùng của Keeping Up with the Kardashians, Kendall Jenner chia sẻ với gia đình rằng cô muốn sớm có con. Những hình ảnh nàng mẫu bế em bé xuất hiện trong video cùng lời thoại: "Tôi cũng muốn có con". Kendall Jenner là người duy nhất trong số các chị em nhà Kardashian-Jenner hiện chưa có em bé. Trong trailer của Keeping Up with the Kardashians, Kendall Jenner tâm sự cô muốn có con. Ảnh: Billboard. Trong dịp trò chuyện cùng Ellen DeGeneres vào tháng 3/2018, chân dài 25 tuổi chia sẻ cô chưa tính đến chuyện có con. Đến năm 2019, nàng mẫu nói với E! News rằng cô đang suy nghĩ về chuyện lập gia đình. Kendall Jenner bắt đầu hẹn hò với cầu thủ bóng rổ Devin Booker từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, một nguồn tin độc quyền chia sẻ với Us Weekly rằng họ chưa sẵn sàng cho việc đính hôn, lập gia đình. Nguồn tin tiết lộ: "Họ không thích ở bên nhau 24/7. Kendall muốn dành thời gian cho gia đình và có không gian riêng tư. Trong sự nghiệp, cô ấy đang có những thành tích nhất định. Kendall Jenner thích bận rộn". Mới đây, Kendall Jenner cùng Gigi và Bella Hadid bị chê là không xứng với danh xưng siêu mẫu. Janice Dickinson, cựu giám khảo America's Next Top Model, thẳng thắn chia sẻ: "Các cô gái không đa dạng trong những chuyển động. Họ chỉ đứng một chỗ và nhận cát-xê triệu USD". Kendall Jenner là người duy nhất trong số các chị em chưa có con. Ảnh: Insider.