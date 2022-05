Kendall Jenner khác biệt

Không mặn mà với show mới của gia đình: The Kardashians được phát sóng từ ngày 14/4 trên Hulu, đánh dấu màn hội ngộ của gia đình Kardashian - Jenner sau khi Keeping Up with the Kardashians kết thúc. Tuy nhiên, Kendall và Kylie chỉ xuất hiện nhỏ giọt. Theo SCMP, cả hai tỏ ra không quan tâm vì họ đã có công việc riêng. Thậm chí Kendall còn không đến dự buổi giới thiệu show mới. Ảnh: @kyliejenner.