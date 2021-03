Kendall Jenner, Gigi Hadid có xứng danh siêu mẫu?

Với lứa chân dài gạo cội của thế kỷ trước, họ không công nhận cách gọi "siêu mẫu" khi nói đến những gương mặt được săn đón nhất hiện tại.

Hết Stephanie Seymour, Rebecca Romijn, đến lượt Janice Dickinson công khai mỉa mai sự nổi tiếng của những chân dài 9X nổi bật nhất hiện nay - Kendall Jenner, chị em Gigi và Bella Hadid.

Cựu giám khảo America's Next Top Model cho rằng các cô nàng này "không cùng đẳng cấp" và không thể so sánh với thế hệ người mẫu gạo cội của thập niên 1970, 1980.

"Họ chỉ xuất hiện với một bộ dạng duy nhất, không đa dạng trong từng khoảnh khắc. Những người mẫu chỉ đứng một chỗ và nhận cát-xê triệu USD", Dickinson thẳng thắn nói.

Đối với đàn chị đi trước, danh xưng "siêu mẫu" là chiếc áo quá rộng đối với bộ ba chân dài nổi lên từ mạng xã hội Instagram.

Thế nào là siêu mẫu?

Super model - siêu mẫu là thuật ngữ chỉ những người mẫu đạt mức cát-xê cao ngất ngưởng, nổi danh khắp thế giới và có kinh nghiệm về cả mảng thời trang cao cấp lẫn thương mại. Cách gọi siêu mẫu xuất hiện trong văn hóa đại chúng từ thập niên 1980.

Nhà thiết kế Gianni Versace lần đầu sử dụng cụm từ siêu mẫu vào năm 1991, khi ông hợp tác với một nhóm người mẫu dày kinh nghiệm: Cindy Crawford, Helena Christensen và Stephanie Seymour.

Những siêu mẫu sẽ làm việc cho nhà thiết kế và thương hiệu thời trang hàng đầu. Họ được ký hợp đồng, chiến dịch trị giá hàng triệu USD, xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue, Elle, Harper's BAZAAR, Numéro, GQ...

Chân dài đình đám người Đức Claudia Schiffer đã nói: "Để trở thành siêu mẫu, bạn phải nhẵn mặt trên bìa tạp chí khắp nơi trên thế giới cùng một lúc, để mọi người đều có thể nhận ra đó là bạn".

Nói cách khác, "siêu mẫu" là một danh hiệu cao quý hơn, bảo chứng cho thành công và nỗ lực không ngừng của người mẫu.

Dàn siêu mẫu nổi tiếng ở thế kỷ XX hội ngộ trong show Versace năm 2017. Ảnh: Pinterest.

Dàn siêu mẫu ở thập niên 1990 ví dụ như Alek Wek, Christiy Turlington, Tyra Banks, Heidi Klum, Claudia Schiffer... Riêng Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Tatjanja Patitz thường được gọi là Big Five Supermodels of the 1990s (Ngũ đại siêu mẫu thập niên 1990).

Khái niệm này liên tục bị lạm dụng ở thế kỷ XXI. Sau cuộc thi về người mẫu, gương mặt thắng cuộc nghiễm nhiên trở thành "siêu mẫu" dù vẫn còn là gà mới chưa đủ sức ảnh hưởng trên phạm vi rộng.

Ngay cả Naomi Campbell, dù được tất cả công nhận là siêu mẫu thực thụ, cô vẫn chưa bao giờ vỗ ngực tự hào về danh xưng này. "Báo đen làng mốt" khẳng định: "Tôi chỉ là người mẫu, không phải siêu mẫu".

Cuộc chiến về khái niệm siêu mẫu

Ngành thời trang biến đổi khôn lường, vô định, do đó chuyện khái niệm trong ngành ngày càng được nới lỏng hơn cũng không có gì lạ.

Dẫu vậy, với lớp chân dài gạo cội của thế kỷ trước, họ không công nhận cách gọi "siêu mẫu" khi nhắc đến những gương mặt được săn đón nhất bây giờ.

Năm 2016, cựu siêu mẫu Rebecca Romijn đã nói trên Entertainment Tonight: "Ai yêu thời trang cũng đều ghét những người nổi lên từ mạng xã hội".

"Chưa ai chứng minh rằng số lượng người theo dõi sẽ phản ánh mức cát-xê của người mẫu. Thật bực mình. Tôi biết nhiều người làm nghề chân chính cũng không hứng thú với chuyện này. Trong mắt tôi, những cô gái ấy không phải siêu mẫu", cô bày tỏ thêm.

Stephanie Seymour công khai mỉa mai Kendall Jenner. Ảnh: Vanity Fair.

Stephanie Seymour, một trong những siêu mẫu nổi nhất thế kỷ 20 từng xuất hiện trên tạp chí Sports Illustrated Swimsuit Issue, gọi Kendall Jenner, Gigi Hadid là "những cô gái rất đẹp, nhưng cần một cái tên khác cho riêng mình".

“Những con điếm của thời hiện tại! Đây sẽ là cái tên rất phù hợp đối với họ", Seymour không ngại tuyên bố.

Cả hai phía sau đó đều tranh cãi rất dữ dội. Kendall Jenner thất vọng về cách cư xử của đàn chị, đồng thời tố cáo Seymour công khai nhục mạ mình.

Cựu thiên thần Victoria’s Secret, Tyra Banks, tiếp tục thêm dầu vào lửa khi đưa ra lời cảm thán: "Cuộc chiến siêu mẫu đang đến hồi cao trào".

Phần lớn khán giả thấy rằng Seymour dùng từ ngữ quá nặng để chê trách đàn em. Sức ép từ dư luận buộc cô phải đính chính: "Tôi từng được hỏi đùa nếu 'kỷ nguyên siêu mẫu' đã kết thúc, chúng ta có nên gọi thế hệ mới là các IT-Girls không. Không có bất cứ cái tên nào được nêu ra, và cũng không có bất cứ nội dung nào khiếm nhã cả".

Stephanie Seymour khẳng định bản thân tôn trọng và ngưỡng mộ tất cả phụ nữ, đặc biệt là Gigi Hadid và Kendall Jenner.

"Từng ở trong ngành này hơn 20 năm, tôi biết họ phải làm việc vất vả đến thế nào. Hãy chúc mừng cả Gigi và Kendall vì những thành công mà họ đạt được", Seymour bày tỏ.

Siêu mẫu thời đại 4.0

Kendall Jenner nổi lên từ phong trào "Social Media Modelling" của Harper's Bazaar và "the Instagirl era" của Vogue, rồi bắt đầu tham gia chiến dịch quảng cáo và chụp ảnh thương mại.

Có chiều cao 1,79 m, gương mặt đẹp, khung xương chuẩn tỉ lệ vàng, cô đã sớm "nhẵn mặt" tại các tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới New York, Milan và Paris vào năm 2014, khi mới 19 tuổi.

Với một cô gái được tạp chí Vogue công nhận là "siêu mẫu" ở độ tuổi còn rất trẻ, Kendall gánh trên vai áp lực to lớn từ những luồng ý kiến trái chiều của người trong giới, rằng danh xưng này chưa đáng để "gắn" vào cái tên Kendall.

Bộ đôi Gigi Hadid, Bella Hadid cũng tương tự.

Cặp chị em nổi tiếng được nhiều báo Hollywood, báo nước Anh như Daily Mail, The Sun gọi là "siêu mẫu" trong các bài viết đính kèm ảnh runway, hoặc lên bìa một tạp chí danh tiếng.

Bộ ba IT-Girls thành công nhất hiện nay khi lấn sân sang vai trò người mẫu. Ảnh: Pinterest.

Coco Rocha - người mẫu được mệnh danh "tắc kè hoa" bởi những tạo dáng đỉnh cao - cho rằng chính phương tiện truyền thông xã hội đã gán thêm chữ “siêu” cho một số chân dài. Nhờ sự phát triển của kỹ thuật số, các cô mẫu mới cũng dễ dàng xây dựng thương hiệu riêng và được gọi là siêu mẫu.

Khi phân tích kỹ hơn, cách nhìn này chỉ đúng một phần ở trường hợp của Kendall Jenner, Gigi và Bella Hadid.

Không thể phủ nhận bộ ba đại diện cho những IT-Girls (hot girl nổi lên từ mạng xã hội) - với Kendall có 154 triệu người theo dõi, Gigi có 64,5 triệu người theo dõi và Bella là 39,3 triệu người theo dõi - đã thành công khi lấn sân sang vai trò người mẫu. Bằng nỗ lực và thành tích đạt được, thật khó thể nào quy chụp Kendall hay Gigi là "bình hoa di động".

Từ năm 14 tuổi, Kendall đã được đào tạo bài bản về catwalk. Cô đầu quân cho công ty quản lý người mẫu Wilhelmina Models và tham gia chiến dịch quảng cáo Rocker Babes With A Twist. Cô đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Teen Vogue, Flavour Magazine, GoGirl, Miss Vogue Australia...

Trong khi tần suất lên bìa của chị em Gigi cũng không kém cạnh. Mảng thời trang cao cấp và thương mại, họ đều có thể "cân" được. Chỉ trong 4 năm, bạn gái Zayn Malik đã xuất hiện 35 lần trên bìa tạp chí Vogue.

Ở định nghĩa ban đầu: "siêu mẫu thường có mức cát-xê cao ngất ngưởng", Kendall, Gigi và Bella đều đáp ứng được khoản này.

Kendall là chân dài kiếm nhiều tiền nhất năm 2020. Tờ IB Times ước tính tổng thu nhập của cô khoảng 30 triệu USD từ cát-xê chụp ảnh, đóng quảng cáo và bài đăng trên Instagram. Trung bình mỗi bức ảnh cô chia sẻ lên mạng xã hội sẽ thu về 1 triệu USD .

Xếp sau Kendall là Gigi Hadid ( 29 triệu USD ), Cara Delevingne ( 28 triệu USD ), Joan Smalls ( 26 triệu USD ), Bella Hadid ( 25 triệu USD …

Đối với một bộ phận người yêu thời trang, siêu mẫu đi đầu trong việc tạo ra xu hướng và khiến xu hướng đó trở nên thịnh thành. Những cô gái kể trên là minh chứng rõ nét nhất.

Việc tận dụng mạng xã hội đã góp phần khiến Kendall, Gigi và Bella ngày càng thăng hoa trong ngành thời trang nói riêng, ngành công nghiệp giải trí nói chung.

Ở một góc nhìn nào đó, họ vẫn được công nhận là siêu mẫu. Như cách Nicole Phelps - giám đốc trang Vogue Runway - từng tuyên bố: "Danh xưng siêu mẫu trong thời đại 4.0 là những người mẫu có lượng người theo dõi đông đảo nhất trên mạng xã hội".