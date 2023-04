Kendall Jenner công khai tình tứ với bạn trai giữa đám đông

Just Jared đưa tin Kendall Jenner và Bad Bunny có nhiều hành động thân thiết tại lễ hội âm nhạc Coachella 2023. Cặp đôi được cho là đi dạo quanh khu vực diễn ra sự kiện vào ngày 16/4.

Kendall Jenner mặc giản dị khi phối áo phông trắng, quần jeans và boots cao gót. Nhiều người bắt gặp nữ người mẫu đứng cạnh nam rapper. Cặp sao kề sát nhau để nói chuyện giữa đám đông.

Trước đó, ngày 14/4, Bad Bunny trình diễn khai mạc lễ hội. Khán giả bắt gặp Kendall Jenner nhún nhảy tại khu vực khán giả. Qua những video được chia sẻ lên mạng xã hội, người mẫu 27 tuổi diện sơ mi trắng cùng váy denim, boots đen. Ở thời điểm này, cặp sao chưa xuất hiện cùng nhau.

Trong khi đó, Bad Bunny chia sẻ đôi điều về cuộc sống cá nhân giữa buổi trình diễn. "Tôi muốn chia sẻ rằng đôi khi mọi người nghĩ họ biết về cuộc sống của người nổi tiếng. Điều đó không đúng. Họ không biết chúng tôi thực sự sống như thế nào. Vì vậy, nếu không phải từ chính miệng tôi nói, bạn đừng tin", nam rapper bày tỏ.

Vào ngày 4/4, TMZ đưa tin Bad Bunny và Kendall Jenner đi cưỡi ngựa tại Hiddenhills Equestrian Center. Cặp sao dành thời gian bên nhau khoảng 90 phút.

Gần đây, Kendall Jenner vướng nghi vấn hẹn hò Bad Bunny. Cặp sao bị bắt gặp dùng bữa tối tại nhà hàng Wally ở Beverly Hills (Mỹ). Sau đó, họ rời đi bằng lối riêng. Nữ người mẫu và Bad Bunny né tránh các câu hỏi từ paparazzi. Họ từ chối trả lời khi được hỏi về nghi vấn hẹn hò.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.