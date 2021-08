Kendall Jenner chúc mừng bạn trai giành HVC Olympic Tokyo

Siêu mẫu có động thái chúc mừng bạn trai Devin Booker và tuyển bóng rổ Mỹ giành huy chương vàng trong chung kết Olympic Tokyo 2020.

Theo Daily Mail, Kendall Jenner đã theo dõi sát sao các màn thi đấu của Devin Booker cho tuyển bóng rổ Mỹ tại Olympic Tokyo 2020. Trước đó, tuyển bóng rổ Mỹ đánh bại Pháp 87-82 trong trận chung kết kịch tính và giành được huy chương vàng.

Trên Instagram, nữ người mẫu chia sẻ hình ảnh cầu thủ mang áo số 15 trên sân đấu ăn mừng. Cô chú thích biểu tượng huy chương vàng thay cho lời chúc mừng đến Booker.

"Devin Booker ghi được hai quả ném phạt và chơi trong 22 phút, trong khi đội trưởng Kevin Durant dẫn đầu về số điểm với 29 điểm" - nguồn tin cho biết.

Kendall Jenner mừng bạn trai giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Getty/Kendall Jenner.

Trong trận gặp Australia ngày 5/8, Booker cũng có màn thể hiện ấn tượng khi đóng góp 20 điểm, đạt hiệu suất ném 70% trong 28 phút.

Từ ngày công khai yêu nhau, Jenner thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc liên quan đến bạn trai. Tờ Daily Mail cho biết chân dài 26 tuổi đang trong giai đoạn "phát cuồng" Booker.

"'Cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ. Cả gia đình Kendall cũng yêu quý Devin. Devin là chàng trai tuyệt vời. Anh sống khiêm tốn và đối xử ngọt ngào với bạn gái", nguồn tin này tiết lộ.

Bộ đôi công khai quan hệ vào dịp Valentine năm nay. Ảnh: Kendall Jenner.

Cặp người mẫu - cầu thủ rộ tin hẹn hò từ tháng 4/2020, khi họ cùng tay trong tay từ Los Angeles đến Arizona. 5 tháng sau, hai người có kỳ nghỉ thân mật, vui vẻ bên vợ chồng Justin Bieber ở Idaho. Đến lễ tình nhân năm nay, Jenner mới đăng hình bạn trai trên mạng xã hội.

Trong Keeping Up With the Kardashians: The Final Curtain reunion, Jenner khi được hỏi về mối quan hệ với cầu thủ Booker đã trả lời: "Anh ấy là bạn trai tôi".