Kendall Jenner chỉnh sửa bao nhiêu điểm trên cơ thể?

Người mẫu Kendall Jenner luôn khẳng định bản thân tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên, và rất nhiều lần phủ nhận chuyện "dao kéo". Tuy nhiên, theo các chuyên gia thẩm mỹ của tạp chí Marie Claire, vẻ ngoài của chân dài sinh năm 1995 đã thay đổi nhiều từ khi cô ra mắt trong show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians cho đến hiện tại. Ảnh: W Magazine.