Kendall Jenner bị mỉa mai vì 'đã tự biết cầm ô'

Ngày 27/1, Kendall Jenner đăng ảnh mình cầm chiếc ô đen và bước đi trên phố lên story Instagram. Trong hình, cô diện váy denim dài qua gối và nở nụ cười thân thiện.

Theo Page Six, bức ảnh được dùng để quảng bá cho một thương hiệu thời trang tại Mỹ.

Trong khi đó, nhiều người dùng Internet cho rằng nữ siêu mẫu đang cố trả đũa sau khi bị cộng đồng mạng mỉa mai “không biết cầm ô” vài ngày trước đó.

Cụ thể, cánh paparazzi đã ghi lại hình ảnh Kendall để nam vệ sĩ che ô giúp mình khi mải mê bấm điện thoại. Do đó, cô dường như không nhận ra quần áo người đàn ông đã ướt sũng.

Với cách ăn vận thoải mái trong ảnh, hàng loạt bình luận khẳng định nữ siêu mẫu chỉ đang lười biếng, thay vì thực sự bận rộn với công việc.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng cô đang thiếu tôn trọng đối với nhân viên tháp tùng mình.

"Tôi không cần biết cô ấy giàu có, nổi tiếng tới mức nào, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi khi để người khác phải che ô cho mình, trong khi người đó lại phải chịu cảnh ướt mưa", một cá nhân để lại bình luận.

Tuy nhiên, vẫn có không ít fan hâm mộ bênh vực Kendall Jenner.

Đa số ý kiến khẳng định đây nam vệ sĩ được trả công xứng đáng để chăm sóc nữ siêu mẫu. Đồng thời, họ tin cộng đồng mạng đang quá khắt khe với cô vì danh xưng “thành viên đế chế Kardashian”.

Em gái cùng mẹ khác cha với Kim Kardashian thường xuyên trở thành tâm điểm trên các mạng xã hội. Hồi tháng 5/2022, cô gây sốt sau màn thái dưa chuột vụng về trong show truyền hình thực tế của gia đình.

Sau một hồi loay hoay, cô bỏ cuộc, thừa nhận không rành thao tác làm bếp và sợ hãi khi cầm dao. Hành động và biểu cảm “tỏ ra đáng thương” của Kendall khiến nhiều khán giả khó chịu và buông lời mỉa mai.

“Nếu không đẹp và giàu có, hẳn cô ấy sẽ chật vật để sống sót”, một người nói.

“Đây chỉ là diễn thôi đúng chứ? Tôi chưa từng nghĩ ai đó sẽ bắt chéo tay khi cắt dưa chuột như thế này”, tài khoản khác bày tỏ thái độ cười cợt.

Đến nay, Kendall Jenner vẫn chưa lên tiếng phản bác những lời chỉ trích từ cộng đồng mạng. Đây được xem là động thái khôn ngoan của người nhà Kardashian nhằm duy trì sự nổi tiếng sau nhiều vụ lùm xùm.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.