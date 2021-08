Kendall Jenner bị kiện vì vi phạm hợp đồng

Theo đơn kiện, người mẫu 26 tuổi bị thương hiệu Italy yêu cầu bồi thường ít nhất 1,8 triệu USD.

"Người mẫu hàng đầu nước Mỹ Kendall Jenner đang bị thương hiệu thời trang Italy Liu Jo kiện vì cáo buộc vi phạm các điều khoản của hợp đồng", Reuters đưa tin.



Kendall Jenner được yêu cầu tham gia vào 2 buổi chụp hình. Song theo đơn khiếu nại, cô chỉ tham gia vào buổi đầu tiên. Kendall Jenner không xuất hiện trong buổi thứ 2, ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3/2020 nhưng đã bị trì hoãn do dịch bệnh.

Kendall Jenner bị kiện do vi phạm điều khoản hợp đồng người mẫu. Ảnh: Cosmopolitan.

Liu Jo đang yêu cầu người mẫu bồi thường ít nhất 1,8 triệu USD . Thương hiệu này đã trả Kendall Jenner 1,35 triệu USD cho các dịch vụ được bao gồm trong hợp đồng năm 2019.

Họ cho biết đã cố gắng lên lịch cho buổi chụp ảnh thứ hai nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi từ người mẫu.

Thương hiệu đã không thể nhận được tiền hoàn trả về các khoản thanh toán trước đó cho Kendall Jenner.

Reuters đã không thể liên hệ với Kendall Jenner.

Các công ty đại diện của Kendall Jenner (The Society Model Management và công ty mẹ Elite World Group) không đưa ra bình luận gì về vụ việc. Công ty quan hệ công chúng đại diện cho thương hiệu cũng không đưa ra phản hồi nào.

Kendall Jenner (sinh năm 1995) là người mẫu gốc Mỹ. Cô nổi tiếng từ chương trình truyền hình Keeping Up with the Kardashians.

Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu năm 14 tuổi. Sau khi tham gia vào các buổi chụp hình và chiến dịch quảng cáo, Kendall Jenner có bước đột phá vào năm 2014 và 2015. Cô trình diễn cho các nhà mốt danh tiếng tại các Tuần lễ thời trang New York (Mỹ), Milan (Italy) và Paris (Pháp).

Kendall Jenner xuất hiện lần đầu ở vị trí thứ 16 trong danh sách những người mẫu kiếm tiền hàng đầu năm 2015 của tạp chí Forbes, với thu nhập ước tính là 4 triệu USD tại thời điểm đó.

Năm 2017, cô được Forbes vinh danh là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới, xoán ngôi vị của người mẫu Gisele Bündchen - dẫn đầu danh sách hơn 14 năm kể từ năm 2002.

Kendall Jenner từng trình diễn cho nhiều nhà mốt lớn. Ảnh: ELLE, Haper's Bazaar.