Kem cà phê có gây hại không?

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết kem cà phê có thể là lựa chọn thay thế tốt cho đồ uống chứa nhiều đường hoặc chất béo bão hòa.

Trộn kem cà phê với gia vị bổ sung như quế để cốc cà phê của bạn có thêm hương vị. Ảnh: Healthline.

Theo Eat This Not That, uớc tính khoảng 62% người Mỹ trưởng thành uống ít nhất một cốc cà phê/ngày.

Không phải ai cũng thích hương vị của cà phê đen. Vì vậy, chất tạo ngọt và kem thường được thêm vào để giảm độ chua và làm cho thức uống chứa caffeine này dễ chịu hơn.

Các nghiên cứu cho biết cà phê đen có một số lợi ích sức khỏe như tăng cường sự tập trung, giúp tỉnh táo và giảm 5-12% nguy cơ mắc bệnh tim.

Kem cà phê thông thường hầu hết được làm từ nước, đường, dầu thực vật, chất làm ổn định và hương vị. Sữa hoặc kem thường được thêm vào với một lượng nhỏ và phần lớn độ đặc của kem là từ dầu.

Haley Bishoff, chủ sở hữu của Rūtsu Nutrition ở Las Vegas (Mỹ), cho biết: "Với khẩu phần là một muỗng canh, nhiều loại kem cà phê có khoảng 4 gram đường và 1,5 gram chất béo bão hòa. Nếu bạn đang thêm nhiều thìa kem vào cốc cà phê mỗi ngày, lượng đường và chất béo bão hòa trong cơ thể sẽ tăng lên".

Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ 2020-2025 khuyến nghị người trên 2 tuổi hạn chế lượng đường bổ sung ở mức dưới 10% tổng lượng calo. Đối với chế độ ăn kiêng 2.000 calo, bạn nên đặt mục tiêu tiêu thụ ít hơn 50 gram đường trong một ngày. Khi nói đến chất béo bão hòa, Hiệp hội Tim mạch Mỹ muốn bạn tiêu thụ dưới 13 gram mỗi ngày.

Chuyên gia dinh dưỡng cho các bà mẹ Sarah Anzlovar cho biết: "Bột kem cà phê có thể là lựa chọn thay thế tốt cho đồ uống chứa nhiều đường và chất béo bão hòa".

Nếu bạn pha cà phê ở nhà, một chút kem sẽ không phá vỡ chế độ ăn uống lành mạnh. Thêm chút kem cà phê mang lại cho bạn sự thoải mái và hạnh phúc, bạn không cần phải bỏ qua nó hoàn toàn.

Chuyên gia dinh dưỡng Sarah Anzlovar cho biết thêm: “Sự thích thú là một phần quan trọng của việc ăn uống. Việc cho phép các loại thực phẩm và đồ uống thỏa mãn chế độ ăn uống có thể hỗ trợ mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm”.

Ngoài ra, có một số lợi ích đáng kể khi thêm kem vào cà phê. Bác sĩ y khoa chức năng Anya Rosen giải thích: "Bột cà phê chứa một số chất béo lành mạnh có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ caffeine. Điều này giúp tuyến thượng thận hoạt động dễ dàng hơn và mang lại năng lượng cân bằng hơn".

Chọn máy đánh kem cà phê với các thành phần chất lượng cao như sữa và kem hữu cơ hoặc sữa và kem có nguồn gốc từ thực vật. Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng Jennifer Fiske gợi ý bạn có thể trộn loại kem yêu thích với sữa hoặc các loại gia vị bổ sung như quế để có thêm hương vị.