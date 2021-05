Kelly Marie Tran vào top 100 người gốc Á ảnh hưởng nhất thế giới

Diễn viên Kelly Marie Trần, đạo diễn Bảo Nguyễn và đầu bếp Christine Hà là ba người mang dòng máu Việt có tên trong danh sách 100 nhân vật gốc Á ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021.

Theo The Hollywood Reporter, Gold House mới đưa ra danh sách top 100 người gốc Á có ảnh hưởng nhất. Đây là tổ chức phi lợi nhuận với mục đích tôn vinh người châu Á, người Mỹ gốc Á và các quốc đảo Thái Bình Dương (AAPI) đối với những đóng góp, sự cống hiến của họ cho xã hội.

Xuất hiện trong danh sách có Kelly Marie Tran. Nữ diễn viên gốc Việt tên thật là Trần Loan, sinh năm 1989. Từ một diễn viên quần chúng bị khinh thường, chỉ được chọn để lấp chỗ trống, cô có cơ hội gia nhập thương hiệu Star Wars, rồi sau đó trở thành "công chúa gốc Việt" đầu tiên của Disney khi lồng tiếng cho vai chính của tác phẩm hoạt hình Raya and the Last Dragon do "nhà Chuột" sản xuất.

Kelly Marie Tran lọt danh sách 100 nhân vật gốc Á có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm qua.

Bên cạnh Kelly, còn hai người gốc Việt khác có tên trong danh sách là đạo diễn Bảo Nguyễn - người mới trình làng phim tài liệu Be Water hồi 2020, và đầu bếp Christine Ha.

Danh sách cũng có sự xuất hiện của Chloé Zhao - nhà làm phim Trung Quốc vừa giành hai tượng vàng Oscar cho Đạo diễn xuất sắc và Phim truyện xuất sắc. Cô trước đó cũng lập kỳ tích tại giải thưởng Quả cầu Vàng. Chuỗi giải thưởng đều đến từ bộ phim độc lập Nomadland (2020).

Theo nguồn tin, những người được chọn có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, thời trang và phong cách sống, công nghệ, kinh doanh, hoạt động xã hội và chính trị trong năm qua.

Để thống nhất 100 cái tên cuối cùng, hội đồng gồm toàn biểu tượng đa văn hóa gồm diễn viên kiêm ca sĩ Lea Salonga, Chủ tịch điều hành Mastercard Ajay Banga, Andrew và Peggy Cherng - đồng Giám đốc điều hành Panda Express, diễn viên Michael B. Jordan, 21 nhóm phi lợi nhuận API... đã phải cân nhắc rất kỹ.

Tài tử Daniel Dae Kim - thành viên hội đồng Gold House - chia sẻ về top 100 năm nay: "Công nhận những thành tựu của họ đối với cộng đồng là vô cùng cần thiết vào lúc này. Các sự kiện phân biệt dân chủng tộc gần đây khiến chúng ta phải đẩy mạnh hơn việc tôn vinh những cá nhân người Mỹ gốc Á xuất chúng".