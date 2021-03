Kelly Marie Trần - công chúa gốc Việt đầu tiên của Disney

Raya and the Last Dragon mới khởi chiếu tại Việt Nam. Bộ phim hoạt hình của Walt Disney kể về thế giới Kumandra - nơi con người và loài rồng chung sống hòa thuận. Tuy nhiên, cuộc sống của họ bị náo loạn khi bị sinh vật nham hiểm tên Druun đe dọa. Nữ chiến binh Raya phải đi tìm rồng thần để cứu lấy nhân loại.