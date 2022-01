Kellie bị lu mờ khi diễn cùng huấn luyện viên Binz

Trong tiết mục biểu diễn cùng Binz ở chung kết 2, Kellie từ thí sinh dự thi biến thành ca sĩ hỗ trợ. Khán giả tranh cãi về phần biểu diễn này.

Trong chung kết 2 diễn ra tối 26/1, Binz kết hợp học trò Kellie trong bản rap Do it for fly team. Bản rap được thầy trò đội Binz thực hiện theo phong cách gangz (rap chiến). Phần lyrics chính là lời đáp trả của Binz cho những ý kiến trái chiều về anh suốt thời gian qua. Lyrics của Binz vẫn nhẹ nhàng, lịch thiệp nhưng lại hàm chứa nhiều tâm tư, hàm ý sâu sắc.

“Anh đang trên ngai / Không phải để chán chường / Áp lực giờ nhân hai / Mùa này anh gánh thử / Nguyên team đã hy sinh / Sót lại một thánh nữ”, Binz viết. Thậm chí, sau khi theo dõi tiết mục, MC Trấn Thành hỏi huấn luyện viên: “Chắc có nhiều tâm tư bức xúc lắm hả Binz?”.

Binz và học trò tiếp tục gây tranh luận. Ảnh: Rap Việt.

Rhymastic sau đó nhận xét: "Thật sự cần rất nhiều thứ để một người luôn lịch thiệp, nhã nhặn và nhường nhịn như anh Binz phải đứng trên sân khấu và giãi bày tất cả nỗi lòng. Em cảm thấy trên sân khấu hôm nay là một Binz đang chứng minh một cách rất đanh thép cho mọi người biết tại sao ngôi vị top trên luôn thuộc về anh ấy".

Tuy nhiên, tiết mục đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Lý do là Binz thể hiện 2 verse rap chủ đạo ở tiết mục. Trong khi đó, Kellie hát hook. Khán giả cho rằng Kellie là thí sinh nhưng có ít cơ hội thể hiện bản thân và hoàn toàn lu mờ. Do đó, cơ hội chiến thắng của cô vốn ít ỏi lại càng trở nên vô vọng.

“Bài thi của học trò tự dưng thành bài để huấn luyện viên show khả năng. Binz rap gấp đôi. Hay do Kellie không có khả năng, không đủ trình để rap nên mới để thầy cân nguyên bài luôn?”, “Bài của Kellie đi dự chung kết mà cứ tưởng Kellie trợ diễn cho Binz. Binz gánh cả bài”, “Kellie hoàn toàn bị lu mờ và lép vế dù cô ấy là thí sinh. Sau phần thi này, tôi không hiểu sao cô ấy có thể vào được chung kết”, khán giả bình luận.

Ở gần cuối chương trình, Binz cho biết anh vinh hạnh khi làm việc tại Rap Việt. Về những tranh cãi, huấn luyện viên cho biết nó không quá ghê gớm so với những gì anh gặt hái được qua chương trình. Do đó, Binz thanh thản và không quá bận tâm tới những bình luận trái chiều.