Keanu Reeves từng bị nghĩ là thảm họa

"Man of Tai Chi" không phải bộ phim mới nhưng được xây dựng trên tinh thần cẩn trọng và có dấu tay của đạo diễn Keanu Reeves ở khắp hành trình.

Theo SCMP, trong nhiều năm, Man of Tai Chi - bộ phim được đạo diễn bởi Keanu Reeves - vẫn được đánh giá là tác phẩm đáng chú ý. Đây là sản phẩm của sự hợp tác giữa điện ảnh Mỹ và Trung Quốc. Thời điểm mới ra mắt, nhiều người nghi ngờ ràng liệu lần đầu làm đạo diễn của Keanu Reeves có bị đánh giá là thảm họa nghiêm trọng hay không khi anh đứng đầu đoàn phim võ thuật song ngữ lấy bối cảnh ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Khác với nhiều ngôi sao hạng A khác ở Hollywood, Reeves luôn mang vẻ khác biệt. Anh khiến khán giả khó hình dung ra một ngôi sao phương Tây nào có thể làm phim thoải mái và ít phô trương như vậy. SCMP nhận định nếu không phải Reeves, thay vào đó là Brad Pitt hay Nicolas Cage, chắc hẳn sẽ rất nhàm chán.

Man of Tai Chi là sản phẩm được đầu tư về hình ảnh đẹp mắt. Bộ phim theo chân một chuyên gia thái cực quyền người Trung Quốc do Tiger Chen đóng, thông qua hàng ngũ của một câu lạc bộ chiến đấu ngầm dưới sự chỉ huy của doanh nhân bí ẩn Hong Kong (Reeves thủ vai) điều hành.

Trước khi hợp tác trong Man of Tai Chi, Tiger Chen và Reeves đã gặp gỡ khi làm phim Ma trận. Chen là thành viên của đội đóng thế dưới sự giám sát của Yuen Woo Ping - biên đạo múa Hong Kong. Từ đây, Tiger Chen - Keanu Reeves trở thành bạn bè và bắt đầu bắt tay trong những dự án tiếp theo.

Khán giả nhận xét rằng ở Chen có nhiều nét giống Reeves như nét bất cần, mái tóc đen vuốt ngược.

Man of Tai Chi có thể không phải bộ phim về chủ đề mới nhưng được xây dựng trên tinh thần cẩn trọng và có "dấu tay" của đạo diễn ở khắp hành trình - điều mà khán giả khó tìm thấy ở hầu hết bộ phim liên kết, SCMP nhận định.

Khi được hỏi về việc vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, Reeves không chia sẻ quá nhiều. Anh chỉ nói rằng bản thân đã sẵn sàng và không gặp vấn đề gì.

Tiger Chen và Reeves từng gặp gỡ khi làm phim Ma trận. Ảnh: SCMP.

Từ trước đến nay, Keanu Reeves được biết đến là người khiêm tốn trong số những ngôi sao hạng A có sự nghiệp lẫy lừng. Anh luôn thể hiện sự chu đáo, cầu toàn trong từng tác phẩm và là người trầm lặng, lịch thiệp, không giống những người nổi tiếng khác. Cũng nhờ tính cách này, Keanu Reeves từng là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất trong Ma trận.

Keanu Reeves cho hay Man of Tai Chi khiến nhiều người châu Á cảm động. "Bạn biết đấy, khi một người phương Tây đến để kể câu chuyện về thái cực quyền với góc nhìn hoàn toàn mới là điều chưa từng được thực hiện", anh nói. Tuy nhiên, không may mắn cho Reeves khi Man of Tai Chi trở thành bom tấn ở phòng vé Trung Quốc nhưng lại không được chú ý tại Mỹ.

Cùng năm thực hiện với Man of Tai Chi, 47 Ronin của Keanu Reeves cũng không được đánh giá cao. Trong thời gian này, cả hai đều bị coi là những quả bom xịt, khiến các studio tại Hollywood không còn muốn làm việc với anh ở vai trò đạo diễn.