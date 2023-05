Keanu Reeves - tài tử sở hữu 380 triệu USD, chi tiền lạ lùng

Với cát-xê 15 triệu USD cho "John Wick 4", tài sản của Keanu Reeves tăng lên 380 triệu USD. Dẫu vậy, anh không mấy hào hứng với độ giàu của mình.

Theo Deadline, John Wick: Chapter 4 vượt mốc 400 triệu USD doanh thu phòng vé đầu tháng 5, trở thành phần phim ăn khách nhất của thương hiệu hành động. Thành công này đưa sự nghiệp nam chính Keanu Reeves lên tầm cao mới.

Marca cho hay tài tử Canada nhận cát-xê 15 triệu USD khi thủ vai sát thủ Jardani Jovanovich. Trong phim, nhân vật chỉ thốt ra 380 từ suốt 169 phút, đồng nghĩa Reeves kiếm được 40.000 USD cho mỗi từ.

Thù lao trên chưa tính tiền hoa hồng sau khi phim rời rạp. Con số này được ước tính vài triệu USD.

Tiền lương tăng theo cấp số nhân

Tham gia nghệ thuật từ giữa thập niên 1980, Keanu Reeves đến nay đóng hơn 60 phim, trong đó nổi bật là bộ 3 The Matrix, bộ 3 John Wick, Speed, Constantine, The Day The Earth Stood Still, Bram Stoker’s Dracula, The Replacements...

Tiền lương của anh bắt đầu chỉ với 3.000 USD cho Youngblood, Bill & Ted's Excellent Adventure mang đến cho anh 95.000 USD . Tới Speed, anh được trả 1,2 triệu USD và mức cát-xê tăng theo cấp số nhân ở các phim sau đó.

Những dự án Reeves đóng chính đều đạt doanh thu tương đối tốt, thu vài trăm triệu USD mỗi phim. Tính cả thù lao và tiền thưởng, anh kiếm 200 triệu USD nhờ loạt The Matrix. Theo thống kê mới nhất của Celebrity Net Worth, tài tử sở hữu khối tài sản ròng 380 triệu USD , tăng 30 triệu USD so với năm ngoái.

Tạo hình lãng tử và bí ẩn của Keanu Reeves trong John Wick: Chapter 4. Ảnh: Variety.

"Yếu tố giúp Keanu bật lên giữa thị trường Hollywood đầy cạnh tranh là thường xuyên tự mình thực hiện các pha mạo hiểm. May mắn trong các phim hành động của Keanu, không có báo cáo nào về thương tích hay tai nạn phim trường", Yahoo viết.

Tờ này nói thêm, không chỉ là cái tên có cát-xê thuộc top đầu trong giới phim, Reeves còn được các nhãn hàng săn đón, mời đóng quảng cáo nhờ hình ảnh sạch. Ngoài ra, anh xuất bản hai cuốn sách Ode to Happiness và Shadow với lợi nhuận thu về khá cao.

Xấu hổ vì giàu có

Mặc dù giàu có, Reeves sống giản dị và không vung tiền phung phí. Nếu so với bộ sưu tập đồng hồ hàng chục chiếc Rolex của Mark Wahlberg hay 50 chiếc siêu xe, du thuyền 20 triệu USD của Nicolas Cage, hai con môtô Norton Commandos và vài con ôtô giá trị trung bình của tài tử John Wick 4 chẳng là bao.

Theo Stylecaster, trong nhiều năm liền, Reeves không sắm thêm bất kỳ bất động sản nào. Tài tử đã sống 4 năm ở Chateau Marmont (Los Angeles, Mỹ). Ngôi nhà hiếm hoi anh sở hữu tọa lạc tại Hollywood Hills, được mua với giá 8 triệu USD cách nay hai thập kỷ.

Keanu Reeves đam mê xe phân khối lớn thay vì ôtô đắt tiền. Anh là đồng sáng lập công ty sửa xe Arch Motorcycle có trụ sở ở Los Angeles. Ảnh: Los Angeles Times.

Một nguồn tin tiết lộ với New York Post rằng chẳng những không lấy làm hãnh diện, Reeves đôi lần cảm thấy không hài lòng, thậm chí xấu hổ với khối tài sản kếch xù.

"Keanu trao tặng rất nhiều tiền và âm thầm giúp đỡ rất nhiều người khác. Anh ấy biết mình may mắn đến đâu. Không giống nhiều siêu sao thế giới, Keanu chưa bao giờ tỏ ra tự phụ", nguồn tin này chia sẻ.

Hồi năm 1997, Reeves quyết định giảm 2 triệu USD tiền lương để giúp nhà sản xuất bớt gánh nặng và để có tài chính mời Al Pacino diễn xuất. Anh làm điều tương tự khi đóng The Replacements cùng Gene Hackman.

Trong cuộc phỏng vấn với Parade năm 2020, Reeves bày tỏ: "Tôi thực sự hạnh phúc và vui mừng khi được ở đây, hôm nay. Tôi hạnh phúc khi thức dậy và có cơ hội đi ngủ sau một ngày dài". Với anh, tiền không quá quan trọng.

"Tiền là điều cuối cùng tôi nghĩ tới"

Chưa ai có cách chi tiền lạ lùng và hào phóng như Reeves, cây bút Amy Lamar của Celebrity Net Worth bình luận.

Lamar bất ngờ khi biết ngôi sao hàng đầu Hollywood sẵn sàng tặng 20.000 USD cho một nhân viên của The Matrix gặp khó khăn mà không chút do dự. Và để tri ân 12 diễn viên đóng thế trong loạt phim ăn khách, tài tử rút hầu bao tặng họ dàn xe Harley-Davidson. Thời điểm đó, mỗi chiếc xe của thương hiệu này có giá từ 7.000 USD trở lên.

Chưa kể, trong tiệc đóng máy John Wick: Chapter 4 ở Paris năm 2021, tài tử tặng đồng hồ Rolex cho 4 diễn viên đóng thế là Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo và Li Qiang.

Mặt trong mỗi chiếc đồng hồ đều được khắc tên riêng của diễn viên, đồng thời là lời cảm ơn, nhắn nhủ của Reeves. Giá mỗi chiếc lên đến 14.000 USD , theo People.

Keanu Reeves nhận lại nhiều nhưng cho đi cũng không ít. Ảnh: Vogue.

Một nhà làm phim từng chia sẻ: "Diễn viên đóng thế nào cũng muốn làm việc với Keanu, không chỉ vì quà cáp mà còn bởi anh ấy trân trọng công sức của họ. Keanu biết cách tri ân những đóng góp của cascadeur. Thông thường các diễn viên đóng thế, các huấn luyện viên cảnh chiến đấu… ít nhận được sự ghi nhận này".

Một phần trong khối tài sản đáng mơ ước của Reeves còn được dùng để quyên góp cho tổ chức từ thiện Stand Up to Cancer và SickKids Foundation. Tài tử đặc biệt đầu tư vào nghiên cứu điều trị ung thư máu sau khi Kim - em gái anh - bị chẩn đoán mắc bệnh này hồi thập niên 90. Kim sau này khỏi bệnh nhờ các công trình nghiên cứu do chính anh trai thường xuyên quyên tiền ủng hộ.

"Tiền là điều cuối cùng tôi nghĩ tới", Reeves chia sẻ trên The Chicago Tribune. Tài tử tự hào nói rằng anh vẫn có thể sống tốt và giúp đỡ người khác trong vài thập kỷ tới dựa vào những gì đã kiếm được.