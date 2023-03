Keanu Reeves muốn đóng Người Sói

'Phía Tây không có gì lạ' - ứng viên sáng giá của Oscar 2023

"All quiet on the Western Front" là phiên bản remake của bộ phim cùng tên năm 1930. Tác phẩm nhận được 9 đề cử Oscar, là ứng cử viên sáng giá cho giải Best Picture năm nay.