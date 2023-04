Keanu Reeves hôn bạn gái cao 1,84 m trên thảm đỏ

People đưa tin ngày 16/4, Keanu Reeves sánh đôi bạn gái Alexandra Grant trên thảm đỏ gala Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại năm 2023 ở Los Angeles (Mỹ). Bộ đôi công khai thể hiện tình cảm, nắm tay và ôm nhau trước ống kính.

Trong vài khoảnh khắc, ngôi sao John Wick: Chapter 4 không ngại khóa môi người yêu trước sự chứng kiến của cánh phóng viên. Đây là lần hiếm hoi Reeves tháp tùng Grant đến sự kiện của giới giải trí.

Keanu Reeves, 59 tuổi, và nữ họa sĩ kém 9 tuổi gặp nhau lần đầu năm 2009, theo Mirror. Lúc tài tử xuất bản cuốn sách Ode to Happiness (2011) là thời gian họ có những tiến triển trong quan hệ.

Năm 2016, cả hai kết hợp ra mắt sách Shadows và sau đó họ đồng sáng lập nhà xuất bản X Artists' Books. Có thể nói, chuyện tình của bộ đôi bắt nguồn từ niềm đam mê chung, đó là viết sách.

Mặc dù yêu nhau đã lâu, Reeves chỉ chính thức công khai tình cảm với Grant vào năm 2019 khi tham gia gala LACMA Art + Film ở Los Angeles. Người hâm mộ mừng cho nam diễn viên vì anh đã có bến đỗ cho trái tim sau nhiều năm tháng sống cùng nỗi cô đơn, chưa một lần kết hôn.

Alexandra Grant sinh năm 1974, từng tốt nghiệp Đại học Swarthmore. Cô hiện là họa sĩ chuyên vẽ minh họa sách ở Los Angeles. Có chiều cao ấn tượng 1,84 m, Grant cao hơn hẳn bạn trai (1,86 m) khi mang giày cao gót.

Trò chuyện với People hồi tháng trước, tài tử bày tỏ rằng anh và Grant dành thời gian rảnh để quấn quýt nhau, kết nối với nhau. "Chúng tôi cười đùa khúc khích. Cảm giác thật tuyệt. Thật tuyệt vời khi ở bên nhau", Reeves chia sẻ.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.