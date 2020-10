Keanu Reeves cạo trọc đầu

Khán giả cho rằng Keanu Reeves cắt tóc đồng nghĩa với việc vai diễn của anh trong "The Matrix 4" sẽ có nhiều thay đổi.

Daily Mail đưa tin diễn viên Keanu Reeves lọt vào ống kính truyền thông với kiểu tóc mới khi anh quay lại ghi hình ở phim trường The Matrix 4 (Ma trận 4).

Giống như lần trước đó, Alexandra Grant - bạn gái của nam diễn viên là người lái xe đưa anh đến nơi làm việc. Cả hai không quên hôn tạm biệt qua khung cửa ôtô. Keanu Reeves được nhận xét bảnh bao, nổi bật hơn khi cắt tóc ngắn. Anh mặc áo khoác hai lớp kết hợp với quần jeans và mang giày cao cổ.

Tuy vậy, có ý kiến cho rằng họ thích nhìn Keanu Reeves trong mái tóc dài lãng tử - hình ảnh làm nên "thương hiệu" của anh thay vì diện mạo mới. Số đông khán giả nhận định việc Keanu Reeves cắt tóc là để phục vụ cho vai diễn. Cũng từ đây, người hâm mộ đồn đoán rằng nhân vật do Keanu Reeves thủ vai ở The Matrix 4 sẽ có nhiều điểm khác biệt.

Keanu Reeves xuất hiện với mái tóc mới ở phim trường The Matrix 4. Ảnh: Daily Mail.

The Matrix 4 sẽ ra mắt vào năm 2021. Theo chia sẻ từ ngôi sao sinh năm 1964, bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và không thiếu những phân đoạn hành động đáng chú ý. Với ba phần The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) và The Matrix Revolutions (2004), thương hiệu The Matrix đã mang về tổng doanh thu 1,6 tỷ USD toàn cầu. Chuỗi tác phẩm đều do hai chị em Lana và Lilly Wachowski làm biên kịch kiêm đạo diễn.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Keanu Reeves và Alexandra Grant đã bí mật hẹn hò. Hồi tháng 11/2019, Keanu Reeves xuất hiện bên Alexandra trong sự kiện LACMA Art + Film ở Los Angeles. Đây là sự kiện Keanu Reeves muốn thông báo với công chúng rằng anh không còn độc thân.

Bạn gái của Keanu Reeves sinh năm 1974. Cô tốt nghiệp Đại học Swarthmore. Hiện, Grant là họa sĩ chuyên vẽ minh họa sách ở Los Angeles. Năm 2011, cô từng giúp nam diễn viên Keanu Reeves vẽ cuốn tự truyện Ode To Happiness.