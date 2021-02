'Kẻ xâm hại cháu tôi từng thề, phủ nhận làm chuyện ác'

Bác của nạn nhân cho biết từ khi vụ việc bị phanh phui, gia đình Tùng chưa một lần đến xin lỗi hay tỏ thái độ ăn năn. Kẻ bị cáo buộc hiếp dâm bé gái từng một mực phủ nhận.

Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng (31 tuổi) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, cùng ở quận Hà Đông) cũng bị khởi tố bị can về tội Hành hạ con cái.

Cơ quan điều tra cáo buộc Tùng hiếp dâm bé gái N.H.B. (12 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) còn Huyền bị xác định nhiều lần hành hạ, bạo hành con gái.

Bị can Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô.

Trao đổi với Zing, ông Tuấn (bác ruột bé B.) cho biết gia đình đã nắm được thông tin trên và hy vọng cơ quan chức năng sẽ xử phạt các bị can đúng người, đúng tội.

"Sự việc xảy ra rất đau lòng, người đáng thương nhất vẫn là cháu gái tôi. Mong pháp luật sẽ xử lý cả hai thật nghiêm để đòi lại công bằng cho B.", ông Tuấn nói.

Nói về cảm xúc của bản thân, ông Tuấn cho hay ông và gia đình không hề vui vẻ khi nghe tin Tùng bị bắt giam mà đang tìm cách để giúp B. không bị tổn thương và có thể hòa nhập lại với bạn bè, mọi người.

"Sau khi sự việc được các cơ quan báo chí vào cuộc, mọi người trong xóm đều biết chuyện và biết nạn nhân là B., kể cả các bạn của B. ở trường. Tôi hy vọng cháu gái tôi có thể vượt qua để có thể tiếp tục đi học bình thường", bác nạn nhân cho biết.

Các vết thương trên người nạn nhân sau khi bị mẹ đánh. Ảnh: S.T.

Theo ông Tuấn, từ khi vụ việc được phanh phui, gia đình của Tùng chưa một lần đến xin lỗi hay tỏ thái độ ăn năn.

"Tùng ban đầu chối. Cậu ta còn thề với gia đình là không làm chuyện ác", ông Tuấn kể.

Còn đối với mẹ nạn nhân, bác B. cho hay Huyền đang nuôi một đứa con chung với Tuấn và còn nhỏ nên được tại ngoại.

"Sau vụ việc, Huyền bảo với tôi là bị Tùng lừa. Huyền cũng nói là đã trả lại con nhỏ cho nhà nội và cắt đứt mối quan hệ với bên đó", ông Tuấn nói. Theo bác bé gái, Huyền là người nghiện ma túy.