Kẻ vượt ngục phải quay lại trại giam nhanh nhất lịch sử FBI

Bắt thêm 3 người trong vụ bán rẻ gần 25.000 m2 đất ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can, liên quan vụ bán rẻ gần 25.000 m2 đất khu tái định cư An Phú Tây.