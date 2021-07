Kẻ truy nã bị bắt khi đang vận chuyển 2 cá thể rùa quý hiếm

Làm việc với công an, Trần Trọng Nghĩa khai nhận tham gia vận chuyển động vật quý hiếm từ miền Nam ra Hà Nội để bán kiếm lời.

Ngày 12/7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố Trần Trọng Nghĩa (sinh năm 1994, trú tại Hà Tiên, Kiên Giang) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tại trụ sở công an, Nghĩa khai nhận đang bị truy nã theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) về tội Cố ý gây thương tích. Để tránh sự truy bắt của công an, Nghĩa lẩn trốn và tham gia buôn bán động vật quý hiếm từ miền Nam ra Hà Nội để bán kiếm lời.

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng phối hợp với Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xử lý hành vi vi phạm khác của Trần Trọng Nghĩa; đồng thời mở rộng điều tra đường dây buôn bán động vật quý hiếm.

Trần Trọng Nghĩa và 2 cá thể rùa Trung Bộ. Ảnh: H.Q.

Trước đó, cảnh sát phát hiện một nhóm ở miền Nam thường xuyên vận chuyển động vật quý hiếm ra Hà Nội để bán kiếm lời.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các trường hợp này cất giấu động vật quý hiếm trong các thùng carton giống hàng hóa bình thường. Sau đó, họ sử dụng tàu hỏa, xe khách để vận chuyển và không đi theo hàng hóa khi giao dịch.

Thông tin giao dịch giữa các nghi can được truyền đi trong nhóm riêng. Khi bị phát hiện, chúng sẽ xóa dấu vết và thay đổi phương thức giao dịch.

Sau 3 tháng theo dõi, cảnh sát xác định nghi can cầm đầu đường dây là Trần Trọng Nghĩa. Người này cũng đang bị truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tới trưa 11/6, tổ công tác phát hiện Nghĩa trên taxi cùng 2 cá thể rùa. Theo Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 2 cá thể này là rùa Trung Bộ, thuộc nhóm 1B (loài nguy cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ).