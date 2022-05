Kẻ trốn truy nã ra nước ngoài đầu thú sau 20 năm gây án

Sau 20 năm gây ra vụ tai nạn chết người rồi trốn sang Campuchia, Nguyễn Văn Thuận đã ra công an đầu thú.

Sáng 30/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã vận động Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1982, ngụ thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, Tây Ninh) ra đầu thú sau 20 năm lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 10h ngày 16/10/2002, Thuận đến quán cà phê Thanh Hiền, thuộc thị trấn Tân Biên uống nước. Lúc này, do không có xe để đi chơi nên Thuận mượn anh Ngọc xe mô tô biển số 72H2-7977 để về TP Tây Ninh.

Đến đoạn đường thuộc khu vực ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, do thiếu quan sát, Thuận đụng vào xe mô tô biển số 70H-1831 do ông H.V.D. (sinh năm 1953, ngụ khu phố 2, thị trấn Tân Biên) điều khiển chở bà H.T.S. (sinh năm 1960). Sau cú va chạm, vợ chồng ông D. ngã xuống đường và bị chấn thương sọ não.

Do vết thương quá nặng, bà S. tử vong ngay sau đó. Gây tai nạn xong, Thuận đón ôtô khách chạy đến cửa khẩu Xa Mát để trốn sang Campuchia. Ngay sau đó, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Thuận về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau một thời gian ngắn, Thuận tiếp tục trốn sang Thái Lan sinh sống cho đến nay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã thuyết phục được Thuận ở Thái Lan về Công an huyện Châu Thành đầu thú.