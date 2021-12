Kẻ trốn truy nã kích động người thân cản trở công an

Bị cảnh sát vây bắt, Thọ bỏ chạy và la hét, kích động người thân cản trở lực lượng chức năng.

Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đã bắt giữ Nguyễn Văn Thọ (26 tuổi, ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương). Đây là bị can bị Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, truy nã hồi tháng 3 về tội Buôn bán hàng cấm.

Công an bắt giữ Thọ. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Ngày 15/12, phát hiện Thọ đang lẩn trốn tại nhà, Công an huyện Sơn Dương đã truy bắt.

Thấy lực lượng chức năng, bị can bỏ chạy ra cánh đồng và la hét, kích động gia đình, người dân xung quanh cản trở, gây khó khăn cho công an.

Sau đó, Thọ bị khống chế. Công an huyện Sơn Dương đã bàn giao bị can cho Công an huyện Bạch Thông điều tra, xử lý theo quy định.