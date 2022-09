Kẻ trốn truy nã bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép

Một người có lệnh truy đã bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bắt giữ khi cố gắng tìm cách nhập cảnh trái phép để về nước.

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Công an huyện Hà Quảng và Công an Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, bắt giữ kẻ trốn truy nã Trần Văn Tuấn (sinh năm 1979, trú tại huyện Hàm Yên).

Trần Văn Tuấn.

Trần Văn Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên, Tuyên Quang truy nã về tội Tổ chức đánh bạc, theo Quyết định truy nã số 02, ngày 24/6/2021.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn bỏ trốn sang Trung Quốc.

Đến ngày 1/9, khi Tuấn nhập cảnh vào Việt Nam qua địa bàn xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, thì bị lực lượng chức năng phát hiện rồi bắt giữ.

Trần Văn Tuấn đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, tiếp tục điều tra làm rõ.