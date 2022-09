Kẻ trộm lần thứ 3 ghé khu đô thị Gamuda

Lần thứ 3 trong vòng 3 tháng mò vào khu đô thị Gamuda, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để thực hiện hành vi trộm cắp, Trần Văn Tới đã bị tóm.

Sau thời gian xây dựng kế hoạch mật phục, rạng sáng 2/9 vừa qua, Công an phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, phối hợp với nhân viên bảo vệ của khu đô thị Gamuda, đã bắt giữ thành công đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản.

Danh tính tên gian là Trần Văn Tới (SN 1995, HKTT: xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Tới là nghề “xe ôm”, và có 2 tiền án về các tội: Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản. Theo nhận định của cơ quan Công an, “xe ôm” chỉ là nghề vỏ bọc để Tới di chuyển nhiều địa bàn, tăm tia sơ hở, lợi dụng đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp. Và nhiều khả năng, Gamuda chỉ là một trong những địa chỉ mà tên gian này “ghé” từ năm 2021 (sau khi ra tù) trở lại đây.

Trần Văn Tới trong lần lọt vào camera an ninh.

Thời gian vừa qua, tại địa bàn tổ dân phố 13 khu Gamuda thuộc phường Trần Phú, đã xảy ra mâu thuẫn giữa một số hộ dân, liên quan đến việc sử dụng hạ tầng, dịch vụ sinh hoạt. Cùng với đó là hiện tượng trộm đột nhập nhà dân trong liên tiếp tháng 7 và tháng 8, lấy đi điện thoại di động, tiền mặt.

Đáng chú ý sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng vào cuộc, phối hợp cùng phía khu đô thị Gamuda truy vết, thì phát hiện nhiều camera ở khu vực này không hoạt động (?!). Điều này khiến bức xúc, mâu thuẫn càng gia tăng.

Với trách nhiệm của mình, trước hiện tượng trên, Công an quận Hoàng Mai chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Trần Phú đã cùng phía Công ty Gamuda đánh giá lại toàn bộ phương án, nhân lực làm công tác bảo vệ; tăng cường ánh sáng và camera ở những vị trí dễ bị kẻ gian lợi dụng. Trước dịp 2/9, thời điểm nhiều gia đình đi nghỉ lễ dài ngày, thích hợp cho đối tượng xấu “tranh thủ”, lực lượng công an âm thầm tăng cường kế hoạch mật phục.

Và đúng như dự đoán, khoảng 1h30 ngày 2/9, khi kẻ lạ mặt vừa lảng vảng ở khu vực bờ mương sát hàng rào Gamuda, đã bị lực lượng Công an và nhân viên bảo vệ quây kín. Trong chiếc ba lô đối tượng mang theo, vẫn còn chiếc đồng hồ, là tang vật vụ trộm từng xảy ra ở khu đô thị.

Theo lời khai ban đầu của Trần Văn Tới - danh tính tên gian - gã chính là “tác giả” 2 vụ trộm ở tổ dân phố 13 khu Gamuda, hồi tháng 7 và 8. Tài sản phi pháp có được, kẻ có 2 tiền án này mang vào khu vực quận Hà Đông tiêu thụ.

Công an quận Hoàng Mai đang điều tra mở rộng vụ án và tiếp tục phối hợp với phía Công ty Gamuda để “bịt” những sơ hở trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn kẻ gian.