Kẻ trộm giấu xe tay ga ở vườn chuối

Dư lấy trộm xe tay ga và mang cất giấu ở vườn chuối chờ tìm nơi tiêu thụ thì bị cảnh sát điều tra, bắt giữ.

Chiều 24/8, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Anh Dư (37 tuổi, ở phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, 1h ngày 22/8, Dư đi bộ đến khu vực khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, phát hiện trước cửa nhà ông Huỳnh Văn Phú, có dựng xe tay ga hiệu Air Blade.

Chiếc xe tay ga được kẻ trộm giấu ở vườn chuối. Ảnh: Nghiêm Túc.

Dư quan sát, sau đó đã lấy trộm xe máy rồi mang ra vườn chuối ở nhà dân cất giấu, chờ tìm nơi tiêu thụ.

Sáng hôm sau, Công an thị xã Tân Châu nhận được tin báo của người dân nên vào cuộc điều tra.

Dư có 2 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản. Ảnh: Nghiêm Túc.

Cảnh sát đã làm rõ thủ phạm là Dư nên bắt giữ, thu hồi tang vật. Theo cảnh sát, Dư có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.