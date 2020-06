Kẻ trộm bị bắt vì xe máy hết xăng

Bắt gã trai trộm xe máy điện mang lệnh truy nã

Trộm xe máy điện, An bị người dân bắt giữ, giao cho công an. Sau khi bị khởi tố, An đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát lệnh truy nã.