Kẻ trộm 2 khẩu AK bị bắt sau 32 năm trốn truy nã

32 năm sau khi cùng đồng phạm trộm 2 khẩu AK của Trung đoàn 141, Cao Đức Hanh đã bị công an bắt giữ.

Ngày 27/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt Cao Đức Hanh (sinh năm 1968, trú khu tập thể đường sắt Hà Lạng, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) sau 32 năm trốn lệnh truy nã.

Hanh bị cơ quan điều tra ra lệnh lệnh truy nã ngày 11/9/1990 về tội Trộm cắp vũ khí theo Bộ Luật hình sự năm 1985. Sau 32 năm lẩn trốn từ bắc vào nam, người đàn ông này đã bị bắt giữ.

Cao Đức Hanh.

Quá trình điều tra xác định tháng 8/1990, khi đang là quân nhân nghĩa vụ tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu I ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, ông Hanh cùng đồng phạm trộm cắp 2 khẩu súng AK của đơn vị.

Sự việc bị phát giác, bị can đã đào ngũ, lẩn trốn qua nhiều địa phương. Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An bắt giữ Cao Đức Hanh tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công an tỉnh Bắc Giang đã bàn giao Cao Đức Hanh cho Phòng An ninh điều tra Quân khu 1 (Bộ Quốc Phòng) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.