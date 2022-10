Kế toán trường mầm non chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Lợi dụng chức vụ kế toán của nhà trường, Kiều đã đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Kiều tại cơ quan công an. Ảnh: Bình Nguyên.

Ngày 4/10, Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân Kiều (35 tuổi, trú đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về tội Tham ô tài sản, Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra ban đầu, trước khi bị bắt, bị can Kiều là kế toán Trường mầm non Hoa Ngọc Lan. Từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2019, Kiều đã đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của nhà trường.

Cụ thể, người phụ nữ 35 tuổi đã lập khống, giả chữ ký của hiệu trưởng trên giấy ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách để rút tiền từ kho bạc rồi chiếm đoạt. Cảnh sát xác định tổng số tiền mà Kiều chiếm đoạt là gần 1 tỷ đồng .

Cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố 4 người thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Ảnh: Bình Nguyên.

Lực lượng chức năng cũng xác định 2 hiệu trưởng của nhà trường là Trịnh Thị Thu Tâm (56 tuổi), Trương Thị Thanh Vân (51 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ) và 2 thủ quỹ là Trần Thị Thúy Hoa (59 tuổi) và Nguyễn Thị Duy Hoàng (35 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, sử dụng tiền thu bán trú của học sinh gây thất thoát gần 700 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, 4 người này thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý nên Kiều mới có cơ hội chiếm đoạt số tiền trên. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 người này.