'Kẻ thù lớn nhất của tôi là Lady Gaga'

Giọng ca "Rain On Me" đã vực dậy sau thời gian dài bị cảm xúc đè nén. Giờ đây, cô không còn xem chính mình là kẻ thù và học cách yêu lấy bản thân.

Theo SCMP, Lady Gaga đang tìm mọi cách để có được cảm giác bình yên về tâm lý và tinh thần.

Trong suốt cuộc đời nghệ thuật, nữ ca sĩ rất cởi mở khi nói về cuộc đấu tranh sức khỏe tâm thần, thậm chí cách cô ấy đối phó với việc trở thành nạn nhân của bắt nạt ở trường trung học, bị nhà sản xuất âm nhạc tấn công tình dục.

Nữ ca sĩ thường mượn âm nhạc để nhắc lại những đau buồn trong quá khứ. Qua đó, cô đã trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại nhất trong thời đại của mình, truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Năm 2020, Chromatica của Lady Gaga tiếp tục trở thành album bán chạy thứ sáu liên tiếp trong sự nghiệp. Đây không chỉ là thành tựu âm nhạc mà còn là bước tiến quan trọng trong cuộc đấu tranh chữa lành tâm trí và tinh thần của cô.

Album đưa Lady Gaga và người hâm mộ trở lại cội nguồn dance-pop sau thời gian dài tạm gác. Những thông điệp về vấn đề sức khỏe tâm thần được khuếch đại lên gấp nhiều lần. “Phần đầu album là sự khởi đầu của hành trình chữa bệnh. Tôi hy vọng những điệu nhảy, giai điệu hạnh phúc sẽ truyền cảm hứng cho người đang cần được chữa lành”, cô khẳng định.

Độc đáo, truyền cảm hứng là những gì khán giả nhớ về Lady Gaga.

Những tổn thương của ca sĩ nổi loạn

Lady Gaga sinh ra và lớn lên ở New York, Mỹ. Thuở nhỏ, cô được biết đến với cái tên Stefani Germanotta. Cô tiếp cận âm nhạc từ nhỏ và chính thức yêu loại hình nghệ thuật này từ năm 19 tuổi.

“19 tuổi, tôi bỏ học. Tôi đi khắp các hang cùng ngõ hẹp ở New York, gõ từng cánh cửa để tìm kiếm cơ hội biểu diễn. Khi đó, tôi biết rằng mình sẽ trở thành Lady Gaga. Tôi còn tự giả vờ là quản lý của chính mình để giành được vị trí diễn 22h ở câu lạc bộ có nhiều khách nhất thành phố”, nữ ca sĩ nói.

Khi còn là cô gái trẻ, Stefani Germanotta luôn bị mê hoặc bởi âm nhạc. Mỗi khi ngồi cạnh cha, niềm đam mê âm nhạc luôn cháy bỏng trong người cô. “Tôi lớn lên với âm nhạc. Ông thường đung đưa tôi và phiêu theo những điệu nhạc. Ông là nguồn cảm hứng rất lớn”.

Ở tuổi 19, đó cũng là lúc nữ ca sĩ trở thành nạn nhân của nạn hiếp dâm. “Tôi bị cưỡng hiếp nhiều lần khi mới 19 tuổi. Tôi cũng bị PTSD (hội chứng sang chấn tâm lý hậu chấn thương) thời gian dài", nữ ca sĩ hồi tưởng.

Lady Gaga thời gian dài căm ghét chính bản thân mình.

Đến khi trở thành ngôi sao, có cơ hội đi khắp thế giới, ở những khách sạn sang trọng bậc nhất, ngồi trên những chiếc xe bọc thép đắt đỏ, biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh. Song, cô vẫn chưa bao giờ quên những chuyện tồi tệ trong quá khứ.

Năm 2020, trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, nữ ca sĩ cho biết cô đã chịu nhiều tổn thương suốt 15 năm. Quá khứ chưa bao giờ ngủ yên.

Đến khi trở thành người nổi tiếng, Lady Gaga cũng từng bị một nhà sản xuất âm nhạc tấn công tình dục. Điều đó khiến căn bệnh PTSD của cô thêm trầm trọng. Thời gian dài sau khi đóng xong A Star is Born, nữ ca sĩ chọn cách sống ẩn danh.

Cô cảm thấy ngột ngạt với chính bản thân mình - một Lady Gaga tinh quái, lộng lẫy đưa cô đến thành công. Có người cho rằng liệu có ai hạnh phúc hơn Lady Gaga khi giành giải Oscar năm 2019? Nhưng thực tế cô đã bị chính Lady Gaga đè bẹp.

“Tôi muốn từ bỏ chính mình. Tôi ghét việc nổi tiếng. Tôi ghét mình trở thành ngôi sao. Tôi kiệt sức và mệt mỏi. Trong nhiều năm, tôi nghĩ kẻ thù lớn nhất của mình là Lady Gaga. Tôi không thể tự do đến cửa hàng tạp hóa cũng chẳng thể đường đường chính chính về thăm gia đình”, Lady Gaga tâm sự.

Nhưng mọi thứ đã đổi khác từ khi Chromatica ra đời. Nữ ca sĩ hy vọng người nghe sẽ tìm thấy niềm an ủi sau khi nghe được những thông điệp mạnh mẽ trong album.

“Nếu bạn nghe album và cảm thấy mình đau khổ, đó là dấu hiệu cho thấy bạn không dễ bị đánh bại và có thể vượt qua mọi nghịch cảnh của bản thân”, Lady Gaga nói.

Lady Gaga không chỉ được biết đến là ngôi sao có tư duy âm nhạc hiện đại. Cô còn là nghệ sĩ truyền cảm hứng cho nhiều người khi thừa nhận những vấn đề về chứng lo âu, trầm cảm và cả những nỗi đau trong quá khứ. Bài hát Free Woman trong Chromatica được ca ngợi vì lan tỏa thông điệp giải phóng phụ nữ khỏi nỗi xấu hổ vì bị cưỡng hiếp và tấn công tình dục.

"Tôi không còn ghét Lady Gaga"

Sau bao nỗ lực, cuối cùng Lady Gaga đã vực dậy. Bằng chứng là ca sĩ người Mỹ đã chính thức trở thành ca sĩ hát chính tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 20/1.

Trong ngày trọng đại, Gaga diện trang phục Haute Couture của nhà mốt Schiaparelli. Chiếc váy được chính NTK Daniel Roseberry, giám đốc sáng tạo nghệ thuật thương hiệu làm nên. Cô còn chọn chiếc trâm cài áo hình chim bồ câu khổng lồ bằng vàng để tượng trưng cho hòa bình.

Nói về cách vươn lên mạnh mẽ sau những lần vấp ngã, Lady Gaga cho biết cô được sự giúp đỡ từ nhiều người.

“Xung quanh tôi có những người ủng hộ Lady Gaga. Họ cho rằng tôi thật tuyệt vời dù tôi nghĩ thời đại Gaga đã kết thúc. Tôi của hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Nếu không có khoảng thời gian tồi tệ trong cuộc đời, tôi đã không có ngày nay”, giọng ca Bad Romance nói về những thử thách mình đã trải qua.

Ngôi sao nổi loạn đã học được cách yêu lấy chính mình.

Giờ đây, nữ ca sĩ cảm thấy được trao quyền và tự tin hơn bao giờ hết. Cô hy vọng thực hiện một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào cuối năm nay, khi tình hình dịch bệnh tạm ổn.

Trước đó, nữ ca sĩ đã đã viết quyển sách với tựa đề Channel Kindness: Stories of Kindness and Community (tạm dịch: Những câu chuyện về lòng tốt và cộng đồng), giới thiệu những câu chuyện bình dị do người hâm mộ gửi về cho nữ ca sĩ.

Cuối cùng, cô đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Lady Gaga hy vọng cô đã giết được “ác quỷ” trong con người mình một lần và mãi mãi.

“Tôi không còn ghét Lady Gaga nữa. Tôi đã tìm ra cách để yêu bản thân mình, ngay cả khi tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra…. Hiện tại, mỗi khi nhìn vào cây đàn piano, tôi thấy mình thật thư thái. Nó là thứ giúp tôi sáng tác và tiếp tục cuộc sống”, nữ ca sĩ khẳng định.