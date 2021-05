Kẻ thù của Spider-Man xuất hiện trong hậu truyện ‘Venom 2’

Đạo diễn Andy Serkis tiết lộ về loạt phản diện xuất hiện trong “Venom: Let There Be Carnage”.

Trong Venom: Let There Be Carnage, Eddie Brock (Tom Hardy) phải phối hợp với cảnh sát để bắt giữ tên sát nhân Cletus Kasady (Woody Harrelson). Trên đường chạy trốn, Kasady đã tìm tới Francis Barrison/Shriek (Naomie Harris), một tù nhân tại viện tâm thần Ravencroft.

Andy Serkis từng thủ vai Ulysses Klaue trong Black Panther (2018). Ảnh: Getty Images.

Comicbook đưa tin trong buổi phỏng vấn mới đây với IGN, đạo diễn Andy Serkis đã tiết lộ một số thông tin về các phản diện sẽ xuất hiện trong Venom: Let There Be Carnage. Ông nhấn mạnh vai trò của viện tâm thần Ravencroft với loạt phim.

“Tôi sẽ không nói quá sâu, nhưng ta biết Ravencroft đang giam giữ những đại phản diện nguy hiểm. Đó là nơi ngay cả thám tử Mulligan và sở cảnh sát San Francisco cũng chưa tỏ tường”, Serkis chia sẻ.

“Chúng ta sẽ tiếp cận nơi này theo cách khác. Nhưng tinh thần vẫn là hướng tới vũ trụ các nhân vật Marvel trên màn ảnh, đặc biệt là Spider-Man, tất nhiên rồi. Nhưng tôi nhắc lại, phim sẽ không quá sa đà vào ý tưởng này”- Serkis nói.

Trong truyện tranh, viện tâm thần Ravencroft là nơi giam giữ rất nhiều tội phạm điên loạn. Spider-Man đã đụng độ với không ít ác nhân trong số này, bao gồm cả Francis Barrison/Shriek.

Trước đó, trong trailer Morbius, bộ phim làm về nhân vật ma cà rồng bất tử thuộc vũ trụ siêu anh hùng Marvel, khán giả thấy Michael Morbius (Jared Leto) đã gặp gỡ Adrian Toomes (Michael Keaton). Toomes chính là Vulture, gã phản diện từng bị Spider-Man của Tom Holland tống vào tù trong Spider-Man: Homecoming (2017).

Điều này làm dấy lên đồn đoán về việc vũ trụ điện ảnh các nhân vật Marvel Comics của Sony Pictures sẽ sớm giao thoa với Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) của Disney trong tương lai.

Hình ảnh Spider-Man xuất hiện trong trailer Morbius.

Andy Serkis nói thêm: “Dù đường đời của Venom và Spider-Man có sự giao cắt, nhưng trên màn ảnh, chúng tôi cố gắng tách bạch hai câu chuyện. Trong Venom sẽ có những khoảnh khắc gợi nhắc Spider-Man như tờ Daily Bugle. Nhưng về tổng thể, Venom trên màn ảnh thuộc thế giới riêng và không ý thức về sự tồn tại của Spider-Man.

Đó là lựa chọn của chúng tôi khi xây dựng nội dung Venom: Let There Be Carnage. Nhưng tương lai chưa thể nói trước điều gì. Chúng ta sẽ cùng chờ xem những chi tiết nhỏ ấy sẽ dẫn tới đâu”.

Mới đây, trong phỏng vấn với Variety, Chủ tịch Sony Pictures Sanford Panitch cũng khẳng định hãng từng lên kế hoạch kết nối vũ trụ điện ảnh các nhân vật Marvel Comics của Sony Pictures với MCU. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thời điểm cũng như cách thức việc này diễn ra.

“Chúng tôi không giới hạn 900 nhân vật Marvel mình đang nắm bản quyền vào vũ trụ Spider-Man. Chúng tôi có một vũ trụ Marvel cho riêng mình. Hãy chờ đến khi bạn được thưởng thức Venom: Let There Be Carnage. Bạn sẽ không còn nhờ đến Spider-Man nữa. Nhưng nếu họ gặp được nhau, thì cũng hay đúng không?”, Panitch nói.

Ngày 27/5, Deadline đưa tin Aaron Taylor-Johnson đã được chọn vào vai chính trong dự án Kraven the Hunter. Bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh các nhân vật Marvel Comics của Sony Pictures. Đây là bước đi tiếp theo của Sony nhằm mở rộng Vũ trụ Marvel của riêng mình sau các dự án phim về hai gã phản anh hùng Venom và Morbius.