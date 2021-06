Kẻ thù của Hulk tái xuất trong 'Shang-Chi'?

Trailer thứ hai của “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” đã được công bố hôm 24/6. Trong trailer, sự xuất hiện của một quái nhân làm khán giả dấy lên nhiều dự đoán.

Lương Triều Vỹ trong 'Shang-Chi và Huyền thoại Thập Nhẫn' Ngày 25/6, trailer tiếp theo của "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" đã được Marvel Studios tiết lộ. Đoạn giới thiệu tập trung vào mâu thuẫn giữa siêu anh hùng và cha.

Deadline đưa tin trailer thứ hai của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đi sâu vào quá khứ của Shang-Chi (Lưu Tư Mộ) cũng như mâu thuẫn giữa anh và người cha là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Thập Nhẫn (Lương Triều Vỹ). Ngoài ra, trailer cũng có sự xuất hiện chớp nhoáng của một nhân vật đặc biệt.

Từ giây thứ 90 của trailer, khán giả thấy Shang-Chi (Lưu Tư Mộ) và Katy (Awkwafina) đang đứng xem một trận đấu vật. Một trong hai võ sĩ là quái nhân khổng lồ có cơ thể biến dạng gớm ghiếc, trong khi người còn lại có khả năng sử dụng phép thuật và ngoại hình giống như Wong (Benedict Wong) của Doctor Strange (2016).

Cảnh phim có sự xuất hiện của những "người quen cũ" trong trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, con quái thú vẫn khơi dậy trí tò mò của người hâm mộ siêu anh hùng Marvel. Trên Internet, nhiều giả thiết đã được đặt ra về nguồn gốc của nó.

Dựa trên hình dáng quen thuộc, phần đông nghi ngờ đây chính là Abomination, kẻ thù không đội trời chung của Hulk. Abomination từng xuất hiện trên màn ảnh trong The Incredible Hulk (2008) và do nam diễn viên Tim Roth thủ vai.

Tháng 12/2020, Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige từng công bố trong sự kiện Ngày Nhà đầu tư Disney rằng Tim Roth sẽ tiếp tục thủ vai Abomination trong series She-Hulk thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Do đó, khả năng Abomination sẽ xuất hiện trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings không phải là không thể.

The Direct so sánh ngoại hình Abomination và quái nhân xuất hiện trong trailer Shang-Chi.

Trong The Incredible Hulk, sĩ quan Emil Blonsky đã tự tiêm máu nhiễm phóng xạ của Hulk (Edward Norton) vào cơ thể. Kết quả, máu của Hulk khiến Blonsky bị biến đổi, trở thành một kẻ mang kích thước và sức mạnh tương đương Người Khổng lồ Xanh. Con quái vật được gọi bằng cái tên Abomination.

Abomination sau cùng đã bị Hulk đánh bại. Theo thông tin từ Marvel Wiki, sau The Incrdible Hulk, tổ chức S.H.I.E.L.D. đã bắt giữ và đưa Abomination về cơ sở nghiên cứu tại Alaska. Nhân vật đã im hơi lặng tiếng suốt 13 năm và nhiều khả năng đã tái xuất trong trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Tuy nhiên, khán giả sẽ phải chờ tới tháng 9, khi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings chính thức ra rạp để kiểm chứng dự đoán trên.