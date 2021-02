Kẻ thảm sát 3 người ở quán karaoke nói không nhớ diễn biến vụ án

Thượng tá Lê Phú Thạnh làm Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang

Trước khi trở thành Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, thượng tá Lê Phú Thạnh làm Trưởng công an huyện Châu Phú.