Kẻ sát nhân bị bắt sau 33 năm trốn nã

Hơn 30 năm trước, Thành “gù” (tức Vũ Quang Thành, sinh năm 1966, ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) gây án giết người rồi trốn biệt tăm.

Sau khi gây án, Thành “gù” trốn khỏi địa phương, suốt mấy chục năm sau đó, ông ta không một lần liên hệ về gia đình. Nhưng ngay cả khi đã thay tên đổi họ và xóa hoàn toàn dấu vết cũ thì cuối cùng, Thành “gù” vẫn không mãi lẩn trốn.

Giết người vì bị nói “nhìn đểu”

Nếu tận mắt nhìn thấy Thành “gù”, ít ai tin rằng người đàn ông này lại là kẻ sát nhân hơn 30 năm trước. Dáng vẻ gầy gò cùng chiếc lưng còng khiến Thành “gù” nhìn khá tội nghiệp. Trước khi gây án mạng, Thành “gù” đã có 3 tiền sự về tội Trộm cắp tài sản cùng nhiều “thành tích” bất hảo khác.

Ngày 7/9/1990, Thành “gù” đi ăn sáng tại khu vực Chợ Con. “Chả hiểu sao hôm đó trời xui đất khiến thế nào mà khi vào quán tôi lại cứ nhìn trân trân vào mặt anh ta. Thấy vậy, anh ta bảo: Mày thích nhìn đểu tao à. Sau khi lời qua tiếng lại, anh ta đấm một phát vào mặt khiến tôi choáng váng”, Thành “gù” nhớ lại.

Sau khi bị một cú đấm trời giáng, Thành “gù” rút dao đâm thẳng vào đối phương. Nạn nhân Phạm Văn Bình, sinh 1959, sau đó tử vong. Sau nhát đâm đó, Thành “gù” vùng bỏ chạy và lần trốn suốt 33 năm.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP Hải Phòng và Công an quận Lê Chân đã nhiều lần tổ chức ra quân truy bắt, song hành tung của Thành “gù” vẫn “bóng chim tăm cá”.

Thành “gù” bị bắt sau 33 năm trốn nã.

Gặp khó khăn nhưng lực lượng chức năng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, Năm 2013, Công an quận Lê Chân đã lập chuyên án với quyết tâm truy bắt bằng được Thành “gù”.

Các trinh sát đã đi rà soát hàng trăm địa điểm từ miền Bắc đến miền Nam, gặp hàng trăm người thân, bạn bè của Thành “gù” để tìm manh mối, nhưng không ai biết anh ta đang ở đâu, làm gì. Không bỏ cuộc, tổ công tác tiếp tục lần theo các đầu mối, nắm bắt thông tin từ quần chúng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày lái xe băng rừng, lội suối hàng trăm km, nhóm trinh sát vẫn chưa tìm ra tung tích của Thành “gù”.

Trung tá Nguyễn Duy Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân, cho biết: “Trong suốt 33 năm lẩn trốn, Thành chưa một lần liên lạc với gia đình hay bạn bè thân, cũng chưa một lần về thăm quê ở Hải Phòng, mặc dù trước lúc bỏ trốn, gia đình Thành còn đầy đủ bố mẹ, anh chị em. Hồ sơ vụ án cứ mở rồi khép lại, nhiều trinh sát của đội hình sự cho đến khi chuyển công tác, đến lúc về hưu trong tâm trí vẫn không quên vụ án này, canh cánh trong lòng như một món nợ bởi chưa bắt được kẻ gây tội ác”.

Mới đây, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khi rà soát những đối tượng trốn truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, trốn lâu năm, cái tên Thành “gù” một lần nữa lại được Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân tính tới.

Lúc này, một nguồn tin từ người dân thông báo đã từng nhìn thấy người có đặc điểm nhận dạng giống hệt Thành “gù” ở Bắc Giang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định ở Bắc Giang có một người nhiều đặc điểm nhận dạng giống với lời kể của người dân. Tuy nhiên, người này lại có tên trên giấy tờ là Phạm Thành Thiện, sinh 1962.

Qua làm việc với Công an tỉnh Bắc Giang, cán bộ của đội thấy lai lịch người này có nhân thân không rõ ràng. Một tổ công tác của đội đã lập tức lên đường.

Ngày 8/2, một tổ trinh sát Công an quận Lê Chân đã đến Trại tạm giam Bắc Giang đấu tranh với Phạm Thành Thiện. Thoạt nhìn người này với cái lưng gù còng xuống, các trinh sát đã xác định gần như 100% đó chính là Vũ Quang Thành. Ban đầu, Thiện một mực chối cãi nhưng trước các tài liệu chứng cứ, kẻ sát nhân đã phải thú nhận hành vi giết người xảy ra tại khu vực Chợ Con, Hàng Kênh, thành phố Hải Phòng 33 năm về trước.

Bị bắt khi đang thụ án ma túy

Để che đậy quá khứ của mình, Thành “gù” đã khoác cho mình một thân phận mới. Ông ta đổi tên thành Phạm Thành Thiện, bố là Phạm Thanh Lương và mẹ là Nguyễn Thị Thuận đều đã chết vì bom đạn. Chính bởi không còn bố mẹ nên Thiện không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Điều đặc biệt, Thiện là người nghiện ma túy rất nặng. Để có tiền hút chích, người đàn ông này đã liên tiếp phạm tội.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, tính từ năm 1991 đến năm 2022, Thành “gù” đã gánh trên mình 7 tiền án, tiền sự về Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình trốn nã, Thành “gù” đã trải qua rất nhiều nghề để kiếm kế sinh nhai. Có lúc làm phụ hồ, lúc lại trồng cây thuê. Tuy nhiên, với thân hình nhỏ thó và còng quèo nên Thành “gù” thường không đáp ứng được công việc. Cuối cùng ông ta liều mình mở một quán nước cạnh đường tàu khu vực Bắc Giang. Thành kể rằng, việc mở quán nước đồng nghĩa với việc mỗi ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người lạ. Việc này sẽ là quá nguy hiểm đối với một người đang trốn nã. “Mỗi lần, có đồng chí công an nào ghé vào uống nước là tôi lại cuống, có khi còn đánh rơi cả cốc. Tôi sợ họ đang đi dò la tung tích của mình”, Thành “gù” nhớ lại.

Khi không bán nước, Thành “gù” sống vạ vật ở bờ đê Chi Ly, phố Trần Phú, TP Bắc Giang. Tại đây, ông ta góp gạo thổi cơm chung với một vài phụ nữ. Tuy nhiên, với chỉ chung sống được một thời gian rồi Thành lại bị xộ khám.

Mỗi lần người đàn ông này vào tù, những người phụ nữ đó cũng lặng lẽ bỏ gã mà đi. “Tôi vào tù nhiều lần nhưng chưa từng được một người phụ nữ nào vào thăm. Nói chung mình cũng chẳng dám mơ mộng gì vì thực tế mình cũng có tử tế gì đâu”, Thành “gù” bùi ngùi chia sẻ. Hiện, người đàn ông này đang bị giam giữ tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang với tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Thời điểm bị bắt trong trại giam với tội danh giết người, Thành “gù” rất bất ngờ. Bởi ông ta nghĩ mình đã lặn một mạch được 33 năm, không có bất kể 1 sợi dây liên lạc nào với gia đình và người thân thì công an khó mà tìm ra manh mối. Hơn nữa, trong cuộc sống hàng ngày, Thành cũng rất thận trọng. Nguyên tắc là không bao giờ tụ tập nơi đông người, hễ ở đâu có bóng dáng công an là né từ xa. “Có lần, khi đang ngủ tôi nghe thấy tiếng hô bắt của công an, không cần biết chuyện gì tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng trong đêm. Hôm sau khi quay về, hỏi dò những người sống quanh đó mới biết công an bắt một đối tượng mua bán ma túy", Thành "gù" kể.

Lần khác, khi còn đang đi phụ hồ cùng đám thợ xây, Thành “gù” phát hiện ông chủ ngôi nhà đang xây rất hay để ý gã. Gã bảo, không hiểu sao mỗi lần bị ông chủ tia mắt đến là gáy gã lại nóng ran. Sợ bị bại lộ thân phận, Thành “gù” đành bỏ dở việc dù chưa được thanh toán một xu tiền công nào. Đến bất kể một nơi nào, việc đầu tiên của Thành “gù” là nghe ngóng xung quanh, chỉ khi cảm thấy an toàn, ông ta mới dám dừng chân. Tuy nhiên, mỗi nơi, Thành "gù" cũng chỉ dám trú chân một thời gian rồi lại đi chỗ khác.

Mặc dù nhiều lần bị bắt và bị xử tù nhưng Vũ Quang Thành đã “vẽ” ra cho mình một lai lịch hoàn toàn mới, đoạn tuyệt với tội ác đã gây ra trong quá khứ. Tuy nhiên, suốt 33 năm kiên trì thu thập, tích lũy tài liệu, với ý chí tiến công tội phạm đến cùng, các thế hệ trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân cuối cùng đã lột được lớp vỏ bọc để Vũ Quang Thành hiện nguyên hình.

Nói về hành trình trốn nã hơn 30 năm qua, Thành “gù” không giấu được nỗi ân hận. Ông ta bảo nhiều đêm nhớ bố mẹ, nhớ anh chị em đến phát khóc. Nhất là thời điểm Tết đến xuân về, nhà nhà sum họp còn Thành thì chỉ luôn một mình vất vưởng nay xó này, mai xó khác. Nếu không vì cái bản tính côn đồ hung hãn có lẽ giờ này Thành "gù" cũng đã có một gia đình cho riêng mình.