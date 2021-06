Kẻ phóng hỏa căn nhà ở TP Thủ Đức bị khởi tố tội giết người

Mâu thuẫn về việc tranh giành mối bán hoa, Hiếu ra tay phóng hỏa căn nhà làm người chồng tử vong, vợ bị thương.

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hiếu (30 tuổi, quê Bình Thuận) về tội Giết người.

Bị can Hiếu là người phóng hỏa căn nhà ở TP Thủ Đức làm một người chết và một nạn nhân khác bị thương.

Hiếu bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Giết người. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, khoảng 0h ngày 1/6, người dân nghe tiếng nổ lớn và thấy lửa bùng lên tại căn nhà ở số 84 đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Khi đến nơi, người dân phá cửa, cứu ông P.L (32 tuổi) cùng vợ là N.T.B.L (27 tuổi) đưa ra ngoài. Cả 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông L. đã tử vong.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC Thủ Đức triển khai lực lượng đến hiện trường dập tắt đám cháy; đồng thời phong tỏa căn nhà để khám nghiệm.

Qua điều tra, Công an TP.HCM xác định vụ cháy là do Trần Hiếu gây ra. Khi bị bắt, người này khai động cơ gây án là do mâu thuẫn về việc tranh giành mối bán hoa với vợ chồng nạn nhân.