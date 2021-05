‘Kẻ nguyền ta chết’ của Angelina Jolie thất thu

Tác phẩm hành động, giật gân của Angelina Jolie chỉ đạt thành tích khiêm tốn sau ba ngày trình chiếu tại một số thị trường.

Tạp chí Variety đưa tin Those Who Wish Me Dead, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie với thể loại phim hành động sau 11 năm, chính thức phát hành tại một số thị trường từ ngày 14/5.

Tại Bắc Mỹ, Comscore thống kê Those Who Wish Me Dead có 3.188 suất chiếu trong tuần qua. Đây là con số đáng kể trong bối cảnh chỉ 65% số rạp chiếu phim tại Mỹ mở cửa đón khách. Theo dữ liệu của Box Office Mojo, phim đã bán được 2,8 triệu USD tiền vé cho các khán giả tại quê nhà.

Angelina Jolie làm mới mình trong hình ảnh một nữ kiểm lâm.

Ở thị trường quốc tế, bộ phim hành động với sự góp mặt của Angelina Jolie đã phát hành tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. The Numbers cho biết phim đã thu thêm 4,3 triệu USD từ các thị trường này. Con số giúp nâng tổng doanh thu toàn cầu của Those Who Wish Me Dead lên 7,1 triệu USD .

Warner Bros. chưa công bố dữ liệu thống kê số người xem Those Who Wish Me Dead trên dịch vụ HBO Max. Tuy nhiên, con số 7,1 triệu USD sau ba ngày trình chiếu và phản hồi kém nồng nhiệt từ khán giả cho thấy bức tranh tương lai của bộ phim đã thiếu những gam màu tươi sáng.

Those Who Wish Me Dead về thứ ba trong cuộc đua doanh thu tại Bắc Mỹ cuối tuần qua. Ngôi quán quân thuộc về Spiral, tác phẩm kinh dị tiếp theo đến từ thương hiệu ăn khách Saw. Phim thu 8,7 triệu USD từ 2.811 suất chiếu. Đứng thứ hai là Wrath of Man có sự góp mặt của tài tử Jason Statham. Phim thu 3,7 triệu USD từ 3.007 suất chiếu.

Shawn Robbins - trưởng bộ phận phân tích dữ liệu của Box Office Pro - phân tích nguyên nhân thất bại của Those Who Wish Me Dead: “Kế hoạch quảng bá cho tác phẩm rất sơ sài, ngay cả khi đem so với các tiêu chuẩn thời kỳ đại dịch. Điều này khiến phim gần như vô hình ở cả hai thị trường rạp chiếu truyền thống lẫn dịch vụ phát hành trực tuyến.

Thêm vào đó, trong năm qua đã có khá nhiều phim giật gân nhắm vào đối tượng khán giả trưởng thành ra mắt. Điều này khiến nhu cầu của khán giả đã bão hòa. Một tác phẩm sinh sau đẻ muộn như Those Who Wish Me Dead sẽ không còn nhận được sự quan tâm như nó xứng đáng”.

Nhận xét về Those Who Wish Me Dead, Peter Debruge - trưởng ban phê bình điện ảnh của tạp chí Variety - dành lời khen ngợi khiêm tốn. Debruge mô tả tác phẩm của đạo diễn Taylor Sheridan, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Michael Koryta kỳ quặc trong ý tưởng, nhưng cách thể hiện mang lại hiệu quả.

Độc giả và nhà phê bình trên Rotten Tomatoes chia thành hai luồng ý kiến khi lần lượt chấm phim 86% và 63%. Trong khi đó, người dùng trên trang CinemaScore lại khắt khe hơn khi chỉ chấm phim điểm B.

Không chỉ chống chọi với đám cháy rừng, hai nhân vật chính còn phải tìm cách lẩn trốn hai gã sát thủ.

Trong Those Who Wish Me Dead, Angelina Jolie thủ vai Hannah Faber - chuyên gia sinh tồn kiêm người canh chòi báo cháy giữa rừng. Tình cờ, cô gặp một chú bé đang chạy trốn khỏi hai tay sát thủ. Bằng kinh nghiệm sinh tồn, Faber phải bảo vệ người bạn nhỏ an toàn khỏi đám cháy, cũng như cuộc vây ráp của hai gã sát thủ.

Tại Việt Nam, Those Who Wish Me Dead dự kiến phát hành trong nửa cuối 2021.