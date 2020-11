Kẻ ngáo đá khống chế 3 người ở TP.HCM khai gì?

Sau khi điện thoại chúc mẹ ngủ ngon, Thái buông dao thả 3 người đang bị anh ta khống chế. Nghi phạm khai bị ngáo đá, nghĩ có người rượt chém mình nên gây án.

Ngày 23/11, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, quê Thanh Hoá) để điều tra về việc khống chế 3 người trên đường Tô Ngọc Vân.

Thái đang bị tạm giữ để điều tra việc khống chế 3 nạn nhân ở Thủ Đức. Ảnh: T.L.

Khi hết cơn ngáo đá, Thái khai sáng 21/11, nghi phạm sử dụng ma tuý và lên cơn ngáo đá. Anh ta nghĩ có người rượt chém mình nên lo sợ và kể lại chuyện này cho một người bạn nghe. Thấy Thái nói lảm nhảm và có biểu hiện bất thường, người bạn đưa Thái đến Bệnh viện quận Thủ Đức để điều trị.

Trong lúc người bạn không để ý, Thái rời khỏi bệnh viện và chạy đến đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Nghi phạm sau đó đi vào một quán phở lấy cắp con dao rồi chạy vào một cửa hàng bán sữa.

Tại đây, Thái cầm dao khống chế mẹ con bà T. và một nữ nhân viên cửa hàng. 3 nạn nhân hoảng sợ van xin nhưng Thái không buông tha. Anh ta còn dùng băng keo quấn 3 nạn nhân lại với nhau.

Công an phường Tam Bình và Công an quận Thủ Đức đến hiện trường, khuyên Thái buông dao và thả 3 nạn nhân nhưng nghi phạm không đồng ý. Lo sợ tính mạng của nạn nhân, công an tạo vòng vây bên ngoài, chờ thời cơ để khống chế nghi phạm.

Khoảng 40 phút sau, nghi phạm yêu cầu công an đưa điện thoại nói chuyện với mẹ. Khi điện thoại kết nối, Thái nói: “Mẹ ơi! Thái đây. Mẹ ngủ ngon nhé mẹ!”. Nghi phạm sau đó tắt máy, buông dao và thả 3 nghi can.

Lúc này, nhà chức trách ập vào khống chế Thái đưa về trụ sở. Theo cảnh sát, Thái có 3 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.