'Kẻ mạo hiểm' trên thảm đỏ

Ca sĩ người Pháp, Yseult, diện mẫu áo khoác của Schiaparelli khi tham dự buổi chiếu phim There Thousand Years of Longing. Thiết kế tông trắng với điểm nhấn là họa tiết tam giác ở phần ngực. Bộ đồ được nữ ca sĩ phối cùng túi xách hình cơ bụng. Ảnh: Page Six.