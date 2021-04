Kẻ mang lệnh truy nã bị bắt khi đang nhậu ở Bình Dương

Tối 18/4, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng chức năng đã bắt Lê Văn Minh - kẻ mang lệnh truy nã tội cố ý gây thương tích.

Chiều 18/4, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị đã bắt giữ và dẫn giải Lê Văn Minh (32 tuổi, ngụ xã Lê Thiện, huyện An Dương), bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào chiều 6/11/2020, anh N.V.L. (26 tuổi, ở tổ dân phố Do Nha 3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) đang đứng trước cửa nhà thì Lê Văn Minh đến gặp xin làm thuê. Anh L. không đồng ý.

Sau khi anh L. bỏ ra ngoài sân đứng thì bất ngờ Lê Văn Minh từ phía sau dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người. Anh L. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích trầm trọng.

Nhận được tin trình báo sự việc của anh L., xét thấy có dấu hiệu phạm tội, ngày 7/12/2020, Công an quận Hồng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo pháp luật.

Công an TP Hải Phòng bắt giữ Lê Văn Minh, bị truy nã tội Cố ý gây thương tích. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hung thủ gây ra vụ án là Lê Văn Minh. Tuy nhiên, lúc này Minh đã bỏ trốn nên ngày 31/12/2020, Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Minh về hành vi Cố ý gây thương tích.

Với tinh thần kiên quyết truy bắt tội phạm, Công an quận Hồng Bàng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động quần chúng nhân dân tố giác hành tung của Lê Văn Minh. Sau một thời gian, nguồn tin trinh sát báo về cho biết Minh đang lẩn trốn ở khu vực phía Nam.

Lúc 21h ngày 17/4, tổ công tác Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ Lê Văn Minh khi người này đang nhậu nhẹt với bạn bè tại nhà hàng Tùng Đại Dương (khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi hoàn tất thủ tục, chiều 18/4, tổ công tác đã di lý Lê Văn Minh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về trụ sở Công an quận Hồng Bàng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại Công an quận Hồng Bàng, bước đầu Lê Văn Minh khai nhận sau khi đâm anh L. bị trọng thương, hắn bỏ chạy khỏi hiện trường rồi bày trò lừa người quen một chiếc xe máy, đem bán lấy tiền mua vé ôtô vào TP.HCM.

Ban đầu, Minh trốn tránh trong các nhà trọ bình dân và xin đi làm phụ hồ ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Được một thời gian, nghe ngóng thấy sự truy bắt gắt gao của công an, Minh bắt xe trốn về thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xin đi làm bốc vác, nhưng chỉ được ít ngày thì bị Công an quận Hồng Bàng bắt theo lệnh truy nã.