Kẻ lừa đảo Tinder tìm kiếm cơ hội mới ở Hollywood

Simon Leviev, kẻ lừa đảo ở Tinder trong bộ phim tài liệu của Netflix, đã bắt tay với một công ty giải trí tại Hollywood.

Bộ phim tài liệu Tinder Swindler đã lột trần hành vi lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò của Simon Leviev - tên thật Shimon Hayut. Leviev đã làm giả bằng chứng về cuộc sống xa hoa, tự xưng mình là thiếu gia tập đoàn buôn bán kim cương để lừa đảo phụ nữ trên ứng dụng Tinder.

Khi con mồi đã cắn câu, gã sẽ dùng nhiều kịch bản tinh vi để moi tiền từ các nạn nhân. Theo tiết lộ từ bộ phim, Simon Leviev đã chiếm đoạt khoảng 10 triệu USD từ các phụ nữ nhẹ dạ. Sau khi vụ việc vỡ lở, Leviev bị cấm cửa khỏi các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Mới đây, trên Instagram cá nhân, Leviev tuyên bố sắp công bố câu chuyện từ góc nhìn của mình.

Tham vọng nổi tiếng tại Hollywood

ET đưa tin người đàn ông đã ký hợp đồng với quản lý nghệ sĩ Gina Rodriguez từ công ty Gitoni Inc., nuôi tham vọng xây dựng sự nghiệp trong ngành giải trí. Một nguồn tin chia sẻ Leviev đang lên kế hoạch trở thành người dẫn chương trình truyền thanh, làm chủ xị show hẹn hò và/hoặc viết một cuốn sách.

Simon Leviev đã bị bắt giam và xét xử vì tội lừa đảo nhưng nhanh chóng thoát tội.

“Tôi bị thu hút bởi câu chuyện trên Netflix. Tôi thấy ở nhân vật này chân dung một người bán hàng vĩ đại. Góc nhìn của bộ phim quá nhiều thiên kiến, nó khiến tôi đặt ra nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Tôi tin câu chuyện nào cũng có hai mặt, và khán giả xứng đáng được biết trọn vẹn chân tướng sự việc”, Gina Rodriguez trả lời ET khi được hỏi lý do trở thành đại diện cho tay lừa đảo.

ET cũng liên lạc với Erlend Ofte Arntsen - một trong các nhà báo đã tham gia thực hiện bộ phim Tinder Swindler. Cuối bộ phim, Arntsen và cộng sự đã liên hệ với Simon Leviev đề nghị phát biểu về những lời tố cáo nhắm vào mình. Leviev đã từ chối chia sẻ.

“Tôi nghĩ anh ta sẽ tỏ thái độ thách thức bằng cách đổ tội cho nạn nhân và khăng khăng mình đang nói sự thật. Trong suốt quá trình điều tra của chúng tôi, và cả khi ê-kíp Netflix bắt tay làm bộ phim sau này, Simon Leviev không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất, của sự ăn năn hay hối hận về hành vi của mình”, Erlend Ofte Arntsen nói.

Bi kịch của các nạn nhân

ET cũng liên hệ với Cecilie Fjellhøy, một trong các nạn nhân của Simon Leviev trong giai đoạn 2017-2019. Cô từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Tinder Swindler để tố cáo Leviev. Cuộc tình với gã để lại cho Fjellhøy khoản nợ tín dụng lên đến 250.000 USD . Cecilie Fjellhøy cho biết đây là số tiền Leviev đã tiêu và chưa bao giờ hoàn trả.

Cecilie Fjellhøy và Pernilla Sjoholm là hai trong số các cô gái bị Simon Leviev lừa gạt. Họ đã lên kế hoạch lật mặt tên lừa đảo.

Cecilie Fjellhøy là người Na Uy và hiện sinh sống tại Anh. Cô cho biết trong những năm qua mình đã phá sản tại Anh và vẫn đang chật vật với các chủ nợ tín dụng tại Na Uy. “Tôi đã tự tay hủy hoại cuộc đời mình ở cả hai đất nước. Thế nên khi người ta bảo tôi hãy chịu trách nhiệm cho hành động của mình, tôi nghĩ mình đã trả giá đủ”, cô nói với ET.

Nữ nạn nhân cũng thừa nhận cô vẫn liên lạc với Leviev. “Tôi đã viết cho anh ta tin nhắn có nội dung đại khái ‘Tôi đã hiểu vì sao anh phải gặp luật sư nhiều đến thế’. Và anh ta đáp ‘Chúc may mắn. Tôi nắm thóp cô rồi. Những lời dối trá của cô biến tôi thành một siêu sao’”, Fjellhøy nói.

“Mọi người hỏi tôi rằng tôi nghĩ anh ta sẽ nói gì với mình. Và tôi đáp ‘Anh ta sẽ nói dối tới khi xuống lỗ. Anh ta sẽ không bao giờ nhận tội’. Đây là một điều đau đớn cho tôi với tư cách một trong các nạn nhân. Chúng tôi sẽ không thể nguôi ngoai cho đến khi gã nhận tội, bởi gã sẽ trốn tránh tới cùng”, cô nói.

Cecilie Fjellhøy cảm thấy thương hại cho Simon Leviev vì “anh ta không có gia đình, không bạn bè quan tâm hay yêu mến. Anh ta cần được giúp đỡ”. Sau biến cố lớn, Fjellhøy vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một nửa đích thực của mình.

Theo tin tức từ The Time of Israel, Simon Leviev bị tuyên 15 tháng tù giam vì tội lừa đảo tại Israel hồi 2019. Nhưng gã được thả tự do chỉ sau 5 tháng. Về phần các nạn nhân, sau khi Tinder Swindler phát sóng, Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm và Ayleen Charlotte đã kêu gọi ủng hộ tài chính trên GoFundMe để trang trải nợ nần.