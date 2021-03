Kê khai hồ sơ, đặt lịch cấp căn cước công dân gắn chip qua Zalo

Công an quận 4 (TP.HCM) bắt đầu triển khai sử dụng tài khoản Zalo trong cấp căn cước công dân có gắn chip cho người dân trên địa bàn.

Với mục tiêu hạn chế di chuyển và tiết kiệm thời gian cho người dân khi cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chip, công an quận 4 cho phép người dân thực hiện kê khai hồ sơ tại nhà qua tài khoản Zalo chính thức “Công an quận 4”. Sau đó, người dân chỉ cần lên trụ sở nộp hồ sơ theo lịch hẹn để tránh mất thời gian chờ đợi.

Để làm điều này, người dân cần truy cập vào tài khoản Zalo chính thức của “Công an quận 4” bằng cách nhập “Công an quận 4” ở ô tìm kiếm hoặc quét mã QR bên dưới và bấm “Quan tâm”.

Người dân quét mã QR để truy cập trang Zalo “Công an quận 4”. Ảnh chụp màn hình.

Ở chức năng “Thủ tục”, người dùng chọn “Cấp CCCD”, tài khoản Zalo sẽ liên kết trực tiếp tờ khai CCCD điện tử. Sau đó, người dân điền đầy đủ thông tin cơ bản, địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại, nghề nghiệp, người đại diện, yêu cầu công dân và đặt lịch lên cơ quan công an để chụp ảnh, lấy vân tay, nộp lệ phí. Sau khi nhập mã xác nhận, người dân được nhận mã tờ khai từ hệ thống ghi thông tin ngày giờ nộp hồ sơ trực tiếp.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân (CCCD). Ảnh chụp màn hình.

Ở chức năng “Tin tức”, công an quận cung cấp các thông tin về lịch tiếp công dân, địa điểm, thời gian làm việc, các đối tượng thuộc diện cấp mới, cấp đổi thẻ CCCD… để người dân kịp thời nắm bắt thông tin.

Các tin tức về thủ tục làm CCCD. Ảnh chụp màn hình.

Thành lập từ tháng 7/2020, tài khoản Zalo chính thức “Công an quận 4” còn tích hợp các thủ tục hành chính công khác để người dân nộp hồ sơ trực tuyến như cấp, đổi hộ chiếu; đăng ký tạm trú cho người nước ngoài; đăng ký phương tiện; đăng ký cư trú…

Ngoài ra, người dân có thể nhắn tin, tương tác trực tiếp với cơ quan công an quận qua tài khoản Zalo này nhằm tố cáo, tố giác tội phạm, phản ánh tình hình an ninh trật tự trong địa bàn. Mọi phản ánh được công an quận tiếp nhận và cử người giải quyết. Nếu muốn liên hệ trực tiếp với lãnh đạo chuyên trách, người dân có thể gọi số điện thoại của các đơn vị công an quận, công an 15 phường, công an thành phố được tích hợp sẵn trên trang Zalo.