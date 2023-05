'Kẻ hủy diệt' hóa bố già láu cá

“FUBAR” là bộ phim truyền hình đầu tiên Arnold Schwarzenegger đảm nhiệm vai chính. Kịch bản vay mượn, cũ kỹ nhưng diễn xuất của Arnold vẫn chinh phục được khán giả.

Genre: Hài, Hành động

Director: Rob Marshall

Cast: Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Jay Baruchel, Aparna Brielle, Andy Buckley, Milan Carter, Fortune Feimster, Barbara Eve Harris, Gabriel Luna...

Rating: 6,5/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Suốt nhiều thập kỷ qua, tên tuổi của Arnold Schwarzenegger đã gắn liền với dòng phim hành động. Những dự án ông tham gia in đậm dấu ấn trong lòng khán giả, từ series Kẻ hủy diệt (The Terminator), Commando cho tới Biệt đội đánh thuê...

Xuất hiện trong mùa 1 loạt phim FUBAR của Netflix, tài tử 75 tuổi lần đầu có vai chính trong một dự án truyền hình. Thoát khỏi cái mác lạnh lùng và “chỉ biết sử dụng nắm đấm”, Schwarzenegger hóa thân thành bố già hóm hỉnh và láu cá. Phim vẫn có nhiều cảnh hành động. Song, sự hài hước mới là gia vị chính tạo nên sức hấp dẫn cho FUBAR.

Câu chuyện dễ xem nhưng chưa cuốn hút

Nội dung series xoay quanh câu chuyện về Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger), một điệp viên CIA dày dạn kinh nghiệm. Trái khoáy thay, dù đã tới ngày “nghỉ hưu”, ông lại bị Nhà Trắng ép buộc tham gia một nhiệm vụ gian nan cuối cùng. Tới lúc này, Luke mới phát hiện ra con gái Emma (Monica Barbaro) cũng là “đồng nghiệp” của mình.

Hai bố con trước nay đều không hay biết sự thật về nhau. Chỉ tới khi bắt đầu điều tra lý lịch CIA, cả hai mới vỡ lẽ họ đang thực hiện chung một nhiệm vụ. Luke và Emma từ đây phải hợp tác, đối mặt với các tình huống nguy hiểm khó thể lường trước. Kẻ thù của họ là lũ khủng bố, với hàng loạt trang bị và vũ khí “hạng nặng”.

Mùa đầu tiên của FUBAR bao gồm 8 tập, bắt đầu từ Take Your Daughter to Work Day cho tới That's It And That's All. Thời lượng mỗi tập kéo dài khoảng 50 phút.

Nhà sản xuất khéo léo kết hợp nhiều gia vị, bao gồm hành động, phiêu lưu và hài hước. Đây được coi là một trong số “công thức” phổ biến, thú vị và rất dễ ghi điểm trong mắt khán giả.

Hai cha con Luke và Emma đều cố che giấu thân phận đặc vụ CIA.

Chuyện phim bắt đầu bằng một nhiệm vụ của Luke Brunner. Dưới sự hỗ trợ của anh chàng hacker Barry (Milan Carter), ông tiến hành vụ đánh cắp kim cương trong ngân hàng tại Antwerp, một trong những nơi được bảo mật nghiêm ngặt nhất thế giới. Số hàng này được dùng trong vụ lừa “trao đổi” nhằm tiêu diệt nhóm tội phạm buôn người.

Kết thúc nhiệm vụ, danh tính nhân vật cũng được nhà sản xuất hé lộ. Thực chất, Luke Brunner là một điệp viên CIA. Chỉ cần thêm ít ngày xử lý giấy tờ và xóa sổ danh tính, ông sẽ được “nghỉ hưu”.

Cùng lúc, cuộc sống thường nhật của nhân vật được giới thiệu. Rũ bỏ vỏ bọc đặc vụ, Luke là một ông bố vụng về, hay bỏ lỡ sự kiện quan trọng và gặp khó khăn khi kết nối với các thành viên trong gia đình. Điều đó khiến cuộc hôn nhân của ông đổ vỡ. Bù lại, mối quan hệ của Luke với con trai Oscar (Devon Bostick) và cô con gái Emma (Monica Barbaro) không quá tệ. Đó nay, trong mắt người thân, ông đơn thuần là chủ một cửa hàng thiết bị thể thao.

Không mất quá lâu để nhân vật bị cuốn vào nhiệm vụ chính, cùng Barry và hai đặc vụ nữa. Họ phải đối diện với Boro (Gabriel Luna), vốn là “người quen” năm xưa của Luke. Gã tiếp quản và phát triển Lape Pa Lanmo - những gì còn sót lại từ tổ chức bán quân sự của người cha quá cố, hiện đã có hơn 400 thành viên.

Boro chuẩn bị tổ chức đấu giá một vali hạt nhân, dẫn đến việc một đặc vụ nằm vùng có bí danh Panda gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ của Luke là tiếp cận gã khủng bố, đưa cô trở về an toàn.

Tới đây, cú twist ngoài dự đoán đẩy mạch phim sang trang mới: Panda không ai khác ngoài Emma, “con gái hoàn hảo” của Luke. Trong suy nghĩ của cha, cô “luôn được điểm A, chơi violin cừ khôi, không hút thuốc, rượu bia và chửi bậy”.

Phim có sự xuất hiện của nhiều tuyến nhân vật.

Cuộc đụng độ bất ngờ đẩy bộ đôi vào tình huống dở khóc dở cười. Một mặt, nó làm bùng nổ mâu thuẫn gia đình. Mặt khác, nó cũng khiến khán giả tò mò hai cha con cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đó ra sao. Dễ thấy, phần nhập đề của FUBAR tương tự Mr. & Mrs. Smith. Trong khi đó, nội dung phim mang lại cảm giác là “bản remake” của True Lies.

Các phân cảnh truy đuổi, đấu súng và đánh đấm xuất hiện xuyên suốt 8 tập. Song, yếu tố bạo lực nặng đô không được nhấn nhá quá nhiều. Thay vào đó, phim để lại ấn tượng nhờ việc cài cắm miếng hài, không chỉ tới từ thoại, mà còn ở hành động, biểu cảm hay các tình huống trớ trêu mà nhân vật gặp phải.

Tuy nhiên, FUBAR chưa tạo được không khí căng thẳng, kịch tính theo sự phát triển lũy tiến của sự kiện. Một vài tình tiết bị dàn trải thái quá, khiến khán giả mất kiên nhẫn. Thay vì xoáy sâu mâu thuẫn giữa Luke - Emma và đặt nó trong thử thách, nhà sản xuất lại chọn cách kể lể, khiến phim lê thê, chưa tạo được cảm giác cuốn hút.

Diễn xuất ghi điểm

Arnold Schwarzenegger có màn trình diễn thuyết phục trong lần đầu nhận vai chính truyền hình. Không còn là sát thủ hay cỗ máy giết chóc, nhân vật của ông có nhiều sắc thái và tâm tư hơn. Chưa kể, ở độ tuổi thất tuần, tài tử vẫn “xử đẹp” những phân cảnh hành động.

Xét trên phương diện người cha, nhân vật của Arnold ít nhiều tạo được đồng cảm với khán giả. Luke tạo ra không ít khoảnh khắc đáng nhớ, cùng câu cửa miệng quen thuộc: “That’s it, and that’s all” (Thế thôi, khỏi ỉ ôi).

"Bố già" Arnold Schwarzenegger có màn thể hiện ấn tượng trong vai Luke.

Monica Barbaro cũng có màn biến hóa khá ấn tượng trong vai Emma. Từ hình ảnh cô gái hiền dịu, vâng lời cha, nhân vật “lột xác” với một phiên bản nữ đặc vụ CIA hoàn toàn khác biệt. Qua từng cuộc xung đột, cãi vã, Emma dần lộ rõ suy nghĩ, cá tính. Quá trình trưởng thành của nhân vật cũng vì thế mà thuyết phục hơn.

Đứng trước một Arnold Schwarzenegger dày dạn kinh nghiệm, nữ diễn viên trẻ Monica Barbaro không tỏ ra lép vế. Cả hai đều có màn thể hiện ấn tượng, biết cách phối hợp nhịp nhàng. Đáng tiếc, nhiều lỗ hổng và sự cũ kỹ trong kịch bản ít nhiều hạn chế đất tỏa sáng của bộ đôi diễn viên. Những thông điệp gia đình vì thế mà tỏ ra khiên cưỡng, vụng về đôi chỗ.

Dàn diễn viên phụ trong phim chưa để lại quá nhiều ấn tượng, chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Một số nhân vật có sân diễn, nhưng khó tỏa sáng vì bị đóng khung trong những “archetype” cơ bản, chẳng hạn Roo (Fortune Feimster) hay Aldon (Travis Van Winkle).

Tờ The Wrap nhận xét FUBAR thường khiến dàn diễn viên tài năng bị “mắc kẹt” vì nội dung đôi lúc bị đuối, cùng những pha chuyển cảnh đột ngột. Chưa kể, nhiều tình huống quá kịch và “phô trương”, trong khi chất hành động chưa được làm tới. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận điểm số 50% từ các chuyên gia và 77% từ đánh giá của khán giả.