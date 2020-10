'Kẻ hủy diệt' Arnold Schwarzenegger phẫu thuật tim

Arnold Schwarzenegger mắc dị tật tim bẩm sinh. Ông phẫu thuật thay van tim tính đến nay đã ba lần.

Ngày 24/10, trên trang cá nhân, Arnold Schwarzenegger đăng ảnh nằm trên giường bệnh và thông báo vừa trải qua ca phẫu thuật thay van tim tại bệnh viện ở Cleveland, Mỹ.

Ngôi sao Kẻ hủy diệt viết: "Cảm ơn đội ngũ bác sĩ của bệnh viện Cleveland, tôi đã có một van động mạch chủ mới cùng một van động mạch phổi từ lần phẫu thuật mới nhất. Tôi cảm thấy tuyệt vời và đã tản bộ trên đường phố Cleveland để chiêm ngưỡng những bức tượng tuyệt vời của thành phố. Cảm ơn tất cả bác sĩ và y tá".

Arnold Schwarzenegger đăng ảnh sau ca phẫu thuật tim. Ảnh: Instagram NV.

Ở phần bình luận, đồng nghiệp, người hâm mộ chúc mừng và hy vọng Schwarzenegger luôn giữ sức khỏe tốt. Katherine Schwarzenegger cảm ơn Chúa vì cha đã khỏe mạnh, trong khi con trai Patrick bình luận: "Cha vui lòng đừng đi làm ngày hôm nay". Joseph Baena - con trai riêng của Schwarzenegger với người giúp việc - nhắn nhủ: "Yêu cha nhiều".

Theo Usa Today, gia đình Schwarzenegger có tiền sử bệnh tim. Mẹ và bà ngoại của ông đều có vấn đề về van tim. Khi sinh ra, cựu Thống đốc bang California cũng được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh.

Đây là lần thứ ba ông phẫu thuật tim. Năm 1997, tài tử thay van tim lần đầu và lần thứ hai diễn ra vào tháng 3/2018. Vì có sức khỏe tốt nhờ tập thể thao, Schwarzenegger nhanh chóng hồi phục sau phẫu thuật.

Arnold Schwarzenegger sinh năm 1947, là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Áo kiêm Thống đốc bang California thứ 38. Schwarzenegger bắt đầu tập thể hình khi 15 tuổi và ông được coi là một trong những gương mặt quan trọng nhất trong lịch sử môn thể hình.

Ông bắt đầu diễn xuất với vai Hercules trong Hercules in New York. Tại Hollywood, bộ phim nổi tiếng nhất của Schwarzenegger là The Terminator (Kẻ hủy diệt).

Các con tổ chức sinh nhật lần thứ 73 cho Arnold Schwarzenegger. Ảnh: Instagram NV.

Hồi tháng 8, tài tử quây quần với các con Katherine, Christopher, Patrick, Christina, và cả vợ cũ Maria Shriver trong dịp sinh nhật. Ở tuổi 73, ông giữ được thân hình cường tráng và sống hạnh phúc bên gia đình.