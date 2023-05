'Kẻ hủy diệt' Arnold Schwarzenegger bị chỉ trích

Theo Fox News, ảnh chụp Arnold Schwarzenegger trên chuyến bay đến Vienna (Áo) tham dự Schwarzenegger Climate Initiative - sự kiện vì môi trường được tài tử tổ chức đều đặn mỗi năm, gây tranh cãi.

Nhiều tài khoản mạng chỉ trích sao phim Kẻ hủy diệt "đạo đức giả" khi di chuyển bằng phương tiện thải ra hàng tấn CO2 đến sự kiện kêu gọi bảo vệ môi trường. Một người viết: "Máy bay của ông chạy bằng năng lượng mặt trời sao? Đừng chọc tức mọi người như vậy".

Số khác chỉ ra có sự xuất hiện của logo Lufthansa trong bức ảnh, và nghi ngờ rằng Schwarzenegger đang quảng cáo cho hãng này.

"Ông được trả bao nhiêu tiền cho thương vụ này?", "Chống lại sự nóng lên toàn cầu bằng cách đi du lịch hạng nhất? Thật lố bịch làm sao"... là các bình luận bức xúc của dân mạng.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác nhận định việc Schwarzenegger di chuyển bằng máy bay tới sự kiện bảo vệ môi trường không đáng bị lên án. Điều gây bức xúc ở đây là tài tử cố tình khoe ảnh trên máy bay. Việc này được cho là không nên.

Trước hàng loạt ý kiến phản đối, Schwarzenegger giải thích đây là chuyến bay thương mại và ông tự bỏ tiền túi để mua vé. Ông viết: "Tôi thực sự mong các bạn đừng suốt ngày bịa ra chuyện để rồi tự mình tức giận. Tôi không muốn các bạn khổ sở như vậy".

Schwarzenegger không phải người nổi tiếng duy nhất hứng "gạch đá" vì đăng ảnh trên máy bay. Trước đó, The Guardian đưa tin dù nhiều lần kêu gọi bảo vệ môi trường, Kylie Jenner vẫn duy trì thói quen sử dụng phi cơ riêng cho đoạn đường ngắn.

Chỉ trích gần đây nhắm vào Kylie liên quan đến chuyện cô nàng dùng máy bay tư nhân cho chuyến bay kéo dài 12 phút đối với một quãng đường chỉ dài hơn 40 km từ thành phố Van Nuys, quận Los Angeles đến thành phố Camarillo, quận Ventura trong cùng bang California.

Chuyến bay này thải ra 1 tấn khí CO2, bằng một phần tư tổng lượng khí thải CO2 hàng năm của một người bình thường trên toàn cầu, The Guardian cho hay.

