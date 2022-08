Kế hoạch xây nhà nghỉ ở New Zealand của tỷ phú Peter Thiel bị từ chối

Hội đồng quận Queenstown-Lake tại Đảo Nam, New Zealand cho rằng kế hoạch xây dựng nhà nghỉ của ông Thiel sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới cảnh quan xung quanh.

Theo Guardian, Second Star, một công ty ở New Zeland thuộc sở hữu của Peter Thiel, đã nộp đơn đăng ký xây dựng một khu phức hợp bên bờ hồ tại Wanaka, nơi có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và có vị trí cách biệt tại vùng Đảo Nam, New Zealand.

Một thiết kế chi tiết trong kế hoạch kiến trúc cho nhà nghỉ ở Núi Alpha trên Đảo Nam của New Zealand. Ảnh: Queenstown Lakes District Council/Kengo Kuma & Associates.

Hội đồng địa phương sau đó đã nhận được một số đơn đệ trình từ cư dân và các nhóm môi trường phản đối hoặc yêu cầu thay đổi kế hoạch việc xây dựng nhà nghỉ ở đây. John Sutton, một cư dân địa phương, cho rằng nhà nghỉ này sẽ “phá hủy môi trường hồ xinh đẹp”. Trong một cuộc họp khác, Hiệp hội Môi trường Upper Clutha cho biết kế hoạch xây dựng “có khả năng gây ra những thay đổi bất lợi rất lớn về mặt vật lý”.

Các bản vẽ kiến trúc cho thấy các tòa nhà có đường nét gợn sóng, nằm sâu trong sườn đồi và bị che khuất một phần. Giấy tờ đăng ký mô tả kế hoạch bao gồm “một loạt các tòa nhà độc lập, bao gồm một nhà nghỉ cho tối đa 24 khách lưu trú, khu lưu trú cho chủ sở hữu, cùng với các tòa nhà quản lý nhà nghỉ, cơ sở hạ tầng, cảnh quan, các công trình kiến trúc dùng nước và không gian thiền định”.

Dù kế hoạch xây dựng khu thiền định đã bị loại bỏ khỏi đề xuất, nhưng việc đào đắp để xây dựng nhà nghỉ vẫn chiếm hơn 73.700 mét vuông đất. Công trình được thiết kế bởi các kiến trúc sư Nhật Bản đến từ Văn phòng Kengo Kuma and Associates, những người đã thiết kế sân vận động Olympic Tokyo.

Peter Thiel, người đồng sáng lập PayPal, đã nhập quốc tịch New Zealand vào năm 2011. Ảnh: Reuters.

Peter Thiel là một trong những nhà đầu cơ siêu giàu và là người đồng sáng lập của PayPal. Ông đã nhập quốc tịch New Zealand vào năm 2011 dù chỉ ở trong nước 12 ngày, trên cơ sở các hoạt động kinh doanh và từ thiện của ông.