Kế hoạch tống tiền hiệu trưởng của nhóm xưng danh phóng viên

Đóng giả phụ huynh đến xin học trái tuyến cho con, các bị can bí mật ghi hình việc hiệu trưởng yêu cầu chuẩn bị kinh phí rồi cưỡng đoạt 180 triệu đồng.

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, vừa khởi tố 4 người về tội Cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này bị cáo buộc dàn cảnh bí mật ghi hình, ép một hiệu trưởng trường tiểu học đưa 180 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết đang mở rộng vụ án để triệu tập, xem xét làm rõ thêm hành vi của một số người liên quan.

Theo cảnh sát, cuối tháng 7, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Công Tuấn (ở Hà Nội) cùng Nguyễn Tiến Quang (quê Thái Nguyên) nghe thông tin bà L.T.B. (hiệu trưởng một trường tiểu học ở Tây Hồ) nhận tiền của phụ huynh học sinh để làm hồ sơ nhập học trái tuyến.

Nhóm này sau đó đóng giả phụ huynh tiếp cận bà B. để xin học cho con. Các bị can bí mật ghi âm, ghi hình được việc hiệu trưởng yêu cầu chuẩn bị kinh phí nhập học.

Sau khi thu thập tài liệu phản ánh hành vi được cho là tiêu cực của bà B., Linh và 4 người còn lại đến nơi bà này làm việc. Gặp hiệu trưởng, Thúy tự xưng phóng viên và giới thiệu tên của từng người trong ekip đến quay phóng sự.

Các bị can nói với bà B. về việc nhận được tin báo của phụ huynh học sinh phản ánh bà này nhận tiền để tuyển sinh trái tuyến. Họ đe dọa nếu vụ việc lộ lọt ra ngoài, nạn nhân sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và có thể bị truy tố.

Cơ quan điều tra cho biết bà B. đã xin nhóm của Linh được “hạ cánh an toàn” và dàn xếp “ổn thỏa”. Thúy là người dẫn dắt, buộc hiệu trưởng phải đưa 100 triệu để sẽ xóa hết tư liệu liên quan việc bà B. nhận tiền. Nạn nhân sau đó đã chuyển tiền cho các bị can.

Ngày 31/7, Linh cung cấp tư liệu cho Vũ Anh Tú (từng là cộng tác viên của một tờ báo). Theo cảnh sát, Tú tiếp tục ép nữ hiệu trưởng chuyển thêm 80 triệu đồng.

Bị tống tiền, bà B. đã trình báo vụ việc cho Cục An ninh Chính trị nội bộ của Bộ Công an. Khuya 2/8, Phương và Linh nhận 80 triệu từ bà B. thì bị Công an quận Tây Hồ và lực lượng thuộc Bộ Công an đưa về trụ sở. Quá trình điều tra, cảnh sát triệu tập Nguyễn Thị Thúy và Vũ Anh Tú nhưng 2 người này chưa trình diện.

Theo cơ quan điều tra, Phương là cộng tác viên cho một cơ quan báo chí, 3 bị can còn lại làm nghề tự do. Hiện, Phương, Quang và Tuấn đã bị tạm giam, còn Linh được tại ngoại do nuôi con dưới 36 tháng tuổi.