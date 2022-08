Kế hoạch ngồi tù để được nổi tiếng của cô gái Mỹ

Kelly Kay Green muốn nổi tiếng bằng mọi cách. Đó là lý do cô gây náo loạn trận Super Bowl (Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ) năm 2020, theo The New York Times.

Người mẫu đã nhảy xuống sân vận động, cố tình mặc đồ phản cảm, khoe thân trước hàng triệu khán giả, trước khi bị nhân viên an ninh kéo ra ngoài. Cô đã bị tạm giam 1 đêm và phải nộp phạt 1.000 USD . Vài giờ sau hành động gây sốc của mình, Green cố gắng nhìn thẳng vào camera ở phòng giam và xem đây là cơ hội cuối cùng để được chú ý. Lúc này, cô đã kịp son môi và sửa lại lớp trang điểm. "Trong đầu tôi lúc đó không nghĩ mình đã xuất hiện trên bản tin", cô nói. Nhưng trong thế kỷ 21, danh tiếng, hay đúng hơn là tai tiếng, đến nhanh, đi nhanh, thường được tính toán trước và những thứ càng điên rồ lại càng được phóng đại trong thế giới kỹ thuật số. Điều này có thể giải thích cho sự nổi tiếng khó hiểu của Green sau hơn 2 năm bị bắt giữ. Kelly Kay Green gây náo loạn trận Super Bowl năm 2020. Ảnh: AP. Kế hoạch điên rồ Trước khi gây sốc, Green vừa làm người mẫu, vừa biểu diễn trong các tiểu phẩm trực tuyến và hy vọng sẽ được gắn thẻ trong những bài đăng viral. Thế nhưng, mỗi tháng, cô vẫn lo lắng không trả nổi tiền thuê nhà. Vì vậy, khi YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, người quen của Green, đưa ra ý tưởng gây náo loạn trong trận Super Bowl, cô nhanh chóng đồng ý. Viễn cảnh ngồi tù, tiền án, sự xấu hổ hay lệnh cấm từ giải bóng bầu dục Mỹ NFL không làm Green bận tâm. Cô thậm chí xem đó là một phần "chi phí" phải trả để được nổi tiếng. Bức ảnh chụp Green từ phòng giam. Ảnh: MDCR. Trong nỗ lực theo đuổi danh vọng, Green đã nghĩ đến mọi thứ: Cô chọn một chỗ ngồi gần sân đấu, được huấn luyện với chuyên gia để có thể nhảy vào sân, thuê luật sư và mua một chiếc váy dễ dàng cởi bỏ. Cuối cùng, cô quyết định chỉ khoe vòng ba thay vì khỏa thân do lo sợ nguy cơ bị truy tố nghiêm trọng hơn và "có nhiều trẻ em trên khán đài", theo lời kể của Green. Trở lại Miami Gardens hồi tháng 6, Green hồi tưởng cách mình đã chật vật tiếp cận sân đấu từ hàng ghế khán giả. Cô lo sợ sẽ bị nhân viên an ninh kéo ra ngoài trước khi kịp làm điều gì đó. Tuy nhiên, sau khi cô được thả, một nhiếp ảnh gia của Daily Mail đã chờ sẵn và chụp hình. Khi tìm lại được chiếc điện thoại, Green thấy số lượt follow trang Instagram của mình tăng vọt. Bức ảnh chụp cô đã lan truyền khắp Internet. Số người theo dõi mạng xã hội tăng lên gấp bội. Hàng trăm nghìn người trong số này mong muốn trả tiền cho những video và hình ảnh khác của cô. Lời mời tới các bữa tiệc nổi tiếng cũng đến. "Đột nhiên, tôi không chỉ là một cô gái nóng bỏng hay ai đó chạy trên sân. Tôi trở thành người có ảnh hưởng, nổi tiếng trên Instagram và gần như được cả thế giới chú ý". Cô đơn, áp lực và sự rình rập Phớt lờ những lời chỉ trích, Green tự hào khi có gần 800.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô ở khách sạn cao cấp và lái một chiếc xe thể thao hạng sang. Người phụ nữ này còn thành lập một công ty quản lý những người có ảnh hưởng khác. "Tôi không hối hận vì quá khứ. Tôi đã nhìn thấy cơ hội và quyết tâm tận dụng nó vì hiểu rõ sức mạnh của sự lan truyền", Green, người vừa tròn 30 tuổi vào tháng 6, cho biết. Tuy vậy, cô cũng nói thêm: "Nhưng thực sự tôi không hiểu tại sao mọi người lại bị hấp dẫn bởi nó". Green cũng không bận tâm về lý do. Cô chỉ cần biết sự hấp dẫn không thể giải thích được đó có thể giúp mình nổi tiếng, có thể kiếm tiền và rời thị trấn ở Tennessee, nơi cô sinh ra, lớn lên nhưng "nhìn thấy rất ít cơ hội để thành công". Nhưng khi chuyển đến Los Angeles, bước vào quỹ đạo của các ngôi sao và những người đang phấn đấu thành sao, Green cảm thấy mình như bị trói buộc và dần trở thành thứ gì đó giống "thương hiệu" hoặc "sản phẩm". Green dần nhận ra sai lầm khi cố gắng nổi tiếng bằng mọi giá. Ảnh: @kellythekay, Rose Marie Cromwell/The New York Times. Mặt tối của danh tiếng dần phơi bày. Cô đơn, áp lực và cả sự rình rập đầy rẫy trong thế giới của người có ảnh hưởng. Đó là những điều Green chưa từng tưởng tượng ra trước đây. Ngoài ra, nỗi sợ bị thay thế cũng luôn thường trực. Không thiếu những người tìm mọi cách để nổi tiếng giống Green. Trong trận chung kết Champions League 2018-2019, Kinsey Wolanski đã mặc một bộ bikini chạy vào sân. Hai người mẫu Instagram Julia Rose và Lauren Summer cố tình gây chú ý bằng hình ảnh phản cảm trong một trận bóng chày thuộc giải World Series hồi tháng 11/2019. Nhưng cuối cùng, tên tuổi của những người này cũng bị lãng quên nhanh như lúc họ được chú ý. Sau vài năm sống và cố gắng duy trì danh tiếng tại Los Angeles trong sự mệt mỏi và hoài nghi, cuối cùng Green quyết định trở về Tennessee. "Tất cả những điều tôi muốn đều đã diễn ra ở Los Angeles. Những sự kiện hào nhoáng, kết giao với người nổi tiếng, người có ảnh hưởng. Tất cả trông thật hấp dẫn và quyến rũ. Nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng mọi thứ khiến mình lo lắng. Mọi người xung quanh chỉ hỏi tôi có thể làm gì và giúp họ như thế nào. Hollywood là vậy và sẽ luôn là như vậy. 