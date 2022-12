Kế hoạch nắm tuyển Pháp của Zidane bị đe dọa

Theo Le Parisien, HLV Didier Deschamps có toàn quyền quyết định tương lai cùng tuyển Pháp, sau khi giúp "Gà trống Gaulois" vào top 4 đội mạnh nhất tại World Cup 2022.

Đây chính là thỏa thuận giữa nhà cầm quân sinh năm 1968 và Liên đoàn Bóng đá Pháp từ trước khi World Cup 2022 diễn ra. Ông Noel Le Graet, Chủ tịch LĐBĐ Pháp cho biết: "Chúng tôi đã có cuộc thảo luận. Deschamps quyết định tiếp tục dẫn dắt tuyển Pháp và chúng tôi đồng ý".

Trước đó, báo chí đưa tin ông Deschamps nhiều khả năng sẽ rời ghế nóng tại tuyển Pháp sau World Cup 2022. Đây cũng là thời cơ để Zinedine Zidane thực hiện giấc mơ trở thành HLV trưởng đội tuyển quê hương. "Zizou" từng từ chối nhiều lời đề nghị từ các đội bóng lớn, trong đó có Manchester United, PSG chỉ để chờ cơ hội làm thầy của Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Raphael Varane,...

Tại World Cup 2022, tuyển Pháp chịu tổn thất nặng nề về nhân sự, khi N'golo Kante, Paul Pogba, hai thành viên chủ chốt của đội hình vô địch cách đây 4 năm không thể đến Qatar. Bước vào giải đấu, "Les Bleus" tiếp tục gặp khó khi cả Karim Benzema và Lucas Hernandez cũng phải chia tay World Cup vì chấn thương.

Tuy nhiên, HLV Deschamps vẫn cho thấy khả năng cầm quân bằng việc đưa tuyển Pháp vào bán kết. Những gương mặt mới như Aurelien Tchouameni, Theo Hernandez có màn thể hiện tốt, trong khi Griezmann tỏa sáng trong vai trò của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, từ đó giúp người hâm mộ quên đi hình ảnh của Pogba.

Nếu vượt qua Morocco ở bán kết, Pháp sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết ở 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp từ năm 2012 đến nay. Ông giúp "Les Bleus" vượt qua khủng hoảng để gặt hái thành công với chức vô địch World Cup 2018, UEFA Nations League 2021 và ngôi á quân EURO 2016.

